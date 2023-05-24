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    EYT'liye hesaplı emeklilik

    Şartları sağlayan EYT’liler emeklilik için başvururken, eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya planlıyor. Temmuz’da ara zam ile 10 bin lirayı aşması beklenen asgari ücret, bu ödemeleri yükseltecek. Haziran sonuna kadar başvuran az ödeyecek.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    EYT’liye hesaplı emeklilik

    Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan ara zam ile 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Yeni asgari ücreti ayrıca işsizlik maaşından tazminata kadar sosyal güvenliğe ilişkin pek çok ödemeyi yükseltecek.

    ÖDEMELERE TEMMUZ FARKI
    Asgari ücretin bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. Bu nedenle borçlanma ya da ihya işlemini Temmuz ayı ve sonrasına bırakanlar daha fazla ödeme yapacak. Haziran ayı sonuna kadar başvuranlar ise mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emeklilik hayaline ulaşacak.



    BORÇLANMA NASIL DEĞİŞECEK?
    Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 106,75 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira. 1 çocuk için 2 yıllık borçlanmaya en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 57 bin 646 lira ödeniyor.



    Tüm bu tutarlar, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek. Net asgari ücretin ara zamla 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Eğer asgari ücret net 10 bin, brüt 11 bin 765 lira olursa borçlanma yapanların her ay için en az 562 lira daha fazla ödemesi gerekecek. 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 3 bin 202 liradan 3 bin 764 liraya çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasında 13 bin 496, 18 aylık askerlik borçlanmasında 10 bin 122 lira fark oluşacak.

        Belirlenecek asgari ücrete göre bu fark daha da büyüyebilecek. Örneğin; asgari ücret, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini olan yüzde 20.92 oranında artırılırsa net 10 bin 286, brüt 12 bin 101 lira olacak. Bu durumda 1 aylık borçlanma tutarı en az 670 lira artarken, 2 yıllık doğum borçlanmasında 16 bin 79, 18 aylık askerlik borçlanmasında 12 bin 59 lira fark ortaya çıkacak.



        GURBETÇİ İÇİN DE YENİ TUTAR
        Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 4 bin 503 lira ödüyor. Bu tutar örneğin asgari ücret net 10 bin lira olursa 5 bin 294 liraya çıkacak. 1 aylık borçlanmada 791 lira seviyesinde fark oluşacak. Asgari ücretteki artışın yüzde 20.92 olması halinde de 1 aylık borçlanmada 942 lira tutarında bir fark görülecek.



        1 AYLIK İHYADA EN AZ 606 TL FARK
        Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor.

            En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 3 bin 452 lira ödüyor. Bu tutar da asgari ücret örneğin net 10 bin lira olursa 4 bin 58 liraya çıkacak. 1 aylık ihya için yaklaşık 606 lira daha fazla ödeme yapmak gerekecek. Üstelik bu tutar yeni asgari ücret daha yüksek olursa daha da artacak.



            NE ZAMANA KADAR SÜRE VAR?
            Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için Haziran ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SKG) başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren borçlanmanın 1 ay, ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek. Şartları tamamlayan EYT'liler emekli olabilecek.

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