Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan ara zam ile 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Yeni asgari ücreti ayrıca işsizlik maaşından tazminata kadar sosyal güvenliğe ilişkin pek çok ödemeyi yükseltecek.

ÖDEMELERE TEMMUZ FARKI

Asgari ücretin bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. Bu nedenle borçlanma ya da ihya işlemini Temmuz ayı ve sonrasına bırakanlar daha fazla ödeme yapacak. Haziran ayı sonuna kadar başvuranlar ise mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emeklilik hayaline ulaşacak.