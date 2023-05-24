Temmuz'da hayata geçirilmesi planlanan ara zam ile 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin geliri artacak. Yeni asgari ücreti ayrıca işsizlik maaşından tazminata kadar sosyal güvenliğe ilişkin pek çok ödemeyi yükseltecek.
ÖDEMELERE TEMMUZ FARKI
Asgari ücretin bir etkisi de emekliliğe olacak. Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. Bu nedenle borçlanma ya da ihya işlemini Temmuz ayı ve sonrasına bırakanlar daha fazla ödeme yapacak. Haziran ayı sonuna kadar başvuranlar ise mevcut asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emeklilik hayaline ulaşacak.
BORÇLANMA NASIL DEĞİŞECEK?
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 10 bin 8 lira olan brüt asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 106,75 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 3 bin 202 lira. 1 çocuk için 2 yıllık borçlanmaya en az 76 bin 861, 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 57 bin 646 lira ödeniyor.
Tüm bu tutarlar, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek yeni asgari ücretle değişecek. Net asgari ücretin ara zamla 10 bin lirayı aşması bekleniyor. Eğer asgari ücret net 10 bin, brüt 11 bin 765 lira olursa borçlanma yapanların her ay için en az 562 lira daha fazla ödemesi gerekecek. 1 aylık en düşük borçlanma tutarı 3 bin 202 liradan 3 bin 764 liraya çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasında 13 bin 496, 18 aylık askerlik borçlanmasında 10 bin 122 lira fark oluşacak.