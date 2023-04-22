Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurusunu yaptı. İlk maaşlarını alan veya almak için gün sayan EYT'lilerden bazıları çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeye hazırlanıyor. Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabiliyor.
NASIL YARARLANILIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor.
Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca, vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor.
SON 5 YIL İÇİN İMKAN VAR
Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor.