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    EYT'liye para iadesi

    Emekli olan EYT’lilerden çalışmaya devam edenler, borçlanma için ödedikleri paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri alabilecek. Peki iade tutarı nasıl hesaplanacak? Kimler nasıl yararlanacak? İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    EYT’liye para iadesi

    Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik başvurusunu yaptı. İlk maaşlarını alan veya almak için gün sayan EYT'lilerden bazıları çalışmaya devam ediyor ya da devam etmeye hazırlanıyor. Çalışan EYT'liler eksik primlerini tamamlamak amacıyla borçlanma yapmışsa, bunun için ödediği paranın bir bölümünü vergi iadesi yoluyla geri alabiliyor.



    NASIL YARARLANILIYOR?
    Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen borçlanma tutarları vergi matrahından indirilebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor.

    Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca, vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor.

    SON 5 YIL İÇİN İMKAN VAR
    Vergi iadesi imkanından yararlanmak için borçlanmayı yeni yapmış olmak da şart değil. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor.

        5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. 2018 yılı ve sonrasında borçlanma yapanlar, bu yıl talepte bulundukları takdirde bunu vergi matrahından indirebiliyor. 2017 yılı ve daha önceki bir tarihte borçlanma yapmış olanların şu an vergi düzeltme imkanı bulunmuyor.



        37.272 TL BORÇLANANA 5.590 TL'Yİ ALMA İMKANI
        - Aralık'ta başvurarak 18 aylık askerlik borçlanması yapan 37.272,96 lira (6.471 x % 32 x 18 ay) ödedi. Bunun 5.590,95 liralık kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabilecek.

        - Yine Aralık'ta başvurup bir çocuk için 2 yıllık borçlanma yapan kişi 49.697,28 lira (6.471 x % 32 x 24) verdi. Bu paranın 7.454,59 lirasını vergi indirimi yoluyla geri almak mümkün.

        - Bu yıl başvurup 57.646,08 lira (10.008 x % 32 x 18 ay) ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 8.646,91 lirayı geri alabilirken; 76.861,44 lira (10.008 x % 32 x 24 ay) yatırarak 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi de 11.529,22 lira vergi indiriminden yararlanır.


        Brüt 20 bin lira maaş alan, 57.646 lira borçlanma yapmışsa, matrahtan 5 ay boyu aylık 9.993,20 lira düşülür, eline geçen para 1.498,98 lira artar. 6 aydaki avantaj da 1.152 lira olur.

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