Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu haktan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Ayrıca, vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor.