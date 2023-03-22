Trafik cezaları siliniyor

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Yasa ile bazı borçlar tamamen silinecek. Bazıları da yapılandırmayla önemli oranda düşecek. 31 Mayıs'a kadar yapılandırmaya başvuranların borcundaki gecikme faizi silinip bunun yerine Yİ-ÜFE hesaplanacak. Peşini seçenler Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek. 48 aya varan taksit imkanından yararlanılması halinde ise ana para ve Yİ-ÜFE'den oluşan borca belirlenen katsayı eklenecek. Yasa, trafik cezaları da dahil idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı daha sunuyor. Eğer borç 30 Haziran'a kadar peşin ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor.
NELER SİLİNİYOR?
Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.
YÜZDE 90'I SİLİNECEK
Eğer dava kazanılmış ancak itiraz nedeniyle üst yargı süreci devam ediyorsa bu kez ana paranın yüzde 90'ı silinecek. Örneğin; 3.836 lira tutarında trafik cezası için açtığı davayı kazanan ancak emniyet müdürlüğü tarafından üst yargı merciine itiraz edilmiş borç şöyle hesaplanacak:
TRAFİK CEZASI 3.836 TL
Faiz hesaplanan süre:
24/7/2022- 11/3/2023
Faiz oranı: % 40 Faiz tutarı: 1.534,40 TL Toplam borç: 5.370,40 TL
YAPILANDIRMA
Ceza aslı (% 10'u): 383,60 TL Yİ-ÜFE oranı: % 6 Yİ-ÜFE tutarı: 23,02 TL
Toplam borç: 406,62 TL
PEŞİN ÖDEME
Ceza aslı (% 10'u): 383,60 TL
Yİ-ÜFE tutarı (% 10'u): 2,30 TL TOPLAM BORÇ: 385,90 TL
ÇİFTE İNDİRİM İMKANI
Gelir İdaresi, trafik cezalarındaki yapılandırma avantajını örneklerle açıkladı. 17 Ekim 2021 vadeli 2.453 lira trafik cezası olsun. Bu borç 2.085,05 lira faizle 4.538,05 liraya ulaşmış durumda. Eğer yapılandırmaya başvurulursa, 2.085,05 lira gecikme faizi silinecek, yerine 312,76 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Böylece yapılandırma sonrası borç 2.765,76 lira olacak. Eğer peşin ödeme tercih edilirse, ana para borcu yüzde 25 indirimle 1.839,75 liraya, enflasyon farkı da yüzde 90 indirimle 31,28 liraya gerileyecek. Borcu kapatmak için 1.871,03 lira ödenmesi yetecek. Böylece yapılandırmaya başvurarak peşin ödemeyi seçen 4.538,05 lira yerine 1.871,03 lira ödeyerek borcundan kurtulacak. Eğer mükellef, 36 taksit isterse bu durumda ayda 97,57 lira olmak üzere toplam 3.512,52 lira ödemesi gerekecek.
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA
İdari para cezası: 2.453,00 TL Faiz hesaplanan süre: 17/10/2021 - 11/3/2023 Faiz oranı: % 85 Faiz tutarı: 2.085,05 TL Toplam borç: 2.453,00 + 2.085,05 = 4.538,05 TL
YAPILANDIRMAYA BAŞVURULURSA
Yİ-ÜFE oranı: % 12.75 Yİ-ÜFE tutarı: 312,76 TL Toplam borç: 2.453,00 + 312,76 = 2.765,76 TL
36 TAKSİT SEÇİLİRSE
Toplam ödeme: 2.765,76 x 1,27 = 3.512,52 TL Taksit tutarı: 3.512,52 / 36 = 97,57 TL
PEŞİN SEÇİLİRSE
Ceza aslı: [2.453,00 - (2.453,00 x % 25)] = 1.839,75 TL Yİ-ÜFE tutarı: [312,76 - (312,76 x % 90)] = 31,28 TL Toplam ödeme: 1.839,75 + 31,28 = 1.871,03 TL
DAVASI SÜRENLERDE AVANTAJ BÜYÜYOR
DAVA açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan trafik cezalarının aslında yapılandırmaya başvurulursa yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Örneğin; 2.698 lira tutarlı ceza 8 Eylül 2021'de tebliğ edilmiş, cezaya muhatap olan kişi de 14 Eylül 2021'de dava açmış olsun. Dava devam ederken çıkan yapılandırmadan yararlanmak için başvurulursa cezanın yarısı ile 2.428,20 liralık faizi silinecek. 1.349 lira ceza aslı ve 182,12 lira Yİ-ÜFE tutarı ile borç 1.531,12 lira olacak. Taksitli ödemede 1.531,12 liralık tutara ilgili katsayı eklenecek. Peşin ödemede ise 182,12 liralık Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek, vatandaş 1.367,21 lira (1.349 + 18,21) ödeyerek borcu kapatabilecek.
TRAFİK CEZASI: 2.698,00 TL
Faiz hesaplanan süre: 9/10/2021- 11/3/2023 Faiz oranı: % 90 Faiz tutarı: 2.428,20 Toplam borç: 5.126,20 TL
YAPILANDIRMAYA BAŞVURULURSA
Yİ-ÜFE oranı: % 13.50 Yİ-ÜFE oranı: 182,12 TL Ceza aslı (% 50'si): % 50: 1.349 TL Toplam borç: 1.349 + 182,12: 1.531,12 TL
PEŞİN SEÇİLİRSE:
Ceza aslı: 1.349 TL Yİ-ÜFE tutarı (% 10'u): 18,21 TL TOPLAM ÖDEME: 1.367,21 TL
NELER SİLİNİYOR?
Ayrıca bu yapılandırma düzenlemesinde öncekilerden farklı bir olanak da sağlandı. Vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacaklardan vadesi 31 Aralık 2022'den önce olduğu halde 1 Ocak itibarıyla ödenmemiş ve tüm tahsil daireleri itibarıyla asli ve feri toplamı 2 bin lira ve altında bulunanların tahsilinden vazgeçilecek. Bunun için başvuru gerekmeyecek.
YÜZDE 90'I SİLİNECEK
Eğer dava kazanılmış ancak itiraz nedeniyle üst yargı süreci devam ediyorsa bu kez ana paranın yüzde 90'ı silinecek. Örneğin; 3.836 lira tutarında trafik cezası için açtığı davayı kazanan ancak emniyet müdürlüğü tarafından üst yargı merciine itiraz edilmiş borç şöyle hesaplanacak:
TRAFİK CEZASI 3.836 TL
Faiz hesaplanan süre:
24/7/2022- 11/3/2023
Faiz oranı: % 40 Faiz tutarı: 1.534,40 TL Toplam borç: 5.370,40 TL
YAPILANDIRMA
Ceza aslı (% 10'u): 383,60 TL Yİ-ÜFE oranı: % 6 Yİ-ÜFE tutarı: 23,02 TL
Toplam borç: 406,62 TL
PEŞİN ÖDEME
Ceza aslı (% 10'u): 383,60 TL
Yİ-ÜFE tutarı (% 10'u): 2,30 TL TOPLAM BORÇ: 385,90 TL
ÇİFTE İNDİRİM İMKANI
Gelir İdaresi, trafik cezalarındaki yapılandırma avantajını örneklerle açıkladı. 17 Ekim 2021 vadeli 2.453 lira trafik cezası olsun. Bu borç 2.085,05 lira faizle 4.538,05 liraya ulaşmış durumda. Eğer yapılandırmaya başvurulursa, 2.085,05 lira gecikme faizi silinecek, yerine 312,76 lira enflasyon farkı hesaplanacak. Böylece yapılandırma sonrası borç 2.765,76 lira olacak. Eğer peşin ödeme tercih edilirse, ana para borcu yüzde 25 indirimle 1.839,75 liraya, enflasyon farkı da yüzde 90 indirimle 31,28 liraya gerileyecek. Borcu kapatmak için 1.871,03 lira ödenmesi yetecek. Böylece yapılandırmaya başvurarak peşin ödemeyi seçen 4.538,05 lira yerine 1.871,03 lira ödeyerek borcundan kurtulacak. Eğer mükellef, 36 taksit isterse bu durumda ayda 97,57 lira olmak üzere toplam 3.512,52 lira ödemesi gerekecek.
İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA
İdari para cezası: 2.453,00 TL Faiz hesaplanan süre: 17/10/2021 - 11/3/2023 Faiz oranı: % 85 Faiz tutarı: 2.085,05 TL Toplam borç: 2.453,00 + 2.085,05 = 4.538,05 TL
YAPILANDIRMAYA BAŞVURULURSA
Yİ-ÜFE oranı: % 12.75 Yİ-ÜFE tutarı: 312,76 TL Toplam borç: 2.453,00 + 312,76 = 2.765,76 TL
36 TAKSİT SEÇİLİRSE
Toplam ödeme: 2.765,76 x 1,27 = 3.512,52 TL Taksit tutarı: 3.512,52 / 36 = 97,57 TL
PEŞİN SEÇİLİRSE
Ceza aslı: [2.453,00 - (2.453,00 x % 25)] = 1.839,75 TL Yİ-ÜFE tutarı: [312,76 - (312,76 x % 90)] = 31,28 TL Toplam ödeme: 1.839,75 + 31,28 = 1.871,03 TL
DAVASI SÜRENLERDE AVANTAJ BÜYÜYOR
DAVA açma süresi geçmemiş veya ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan trafik cezalarının aslında yapılandırmaya başvurulursa yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Örneğin; 2.698 lira tutarlı ceza 8 Eylül 2021'de tebliğ edilmiş, cezaya muhatap olan kişi de 14 Eylül 2021'de dava açmış olsun. Dava devam ederken çıkan yapılandırmadan yararlanmak için başvurulursa cezanın yarısı ile 2.428,20 liralık faizi silinecek. 1.349 lira ceza aslı ve 182,12 lira Yİ-ÜFE tutarı ile borç 1.531,12 lira olacak. Taksitli ödemede 1.531,12 liralık tutara ilgili katsayı eklenecek. Peşin ödemede ise 182,12 liralık Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek, vatandaş 1.367,21 lira (1.349 + 18,21) ödeyerek borcu kapatabilecek.
TRAFİK CEZASI: 2.698,00 TL
Faiz hesaplanan süre: 9/10/2021- 11/3/2023 Faiz oranı: % 90 Faiz tutarı: 2.428,20 Toplam borç: 5.126,20 TL
YAPILANDIRMAYA BAŞVURULURSA
Yİ-ÜFE oranı: % 13.50 Yİ-ÜFE oranı: 182,12 TL Ceza aslı (% 50'si): % 50: 1.349 TL Toplam borç: 1.349 + 182,12: 1.531,12 TL
PEŞİN SEÇİLİRSE:
Ceza aslı: 1.349 TL Yİ-ÜFE tutarı (% 10'u): 18,21 TL TOPLAM ÖDEME: 1.367,21 TL