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Meksika’da dizel tesisinde patlama! Fabrika alev topuna döndü

Meksika’nın Cadereyta eyaletinde bir dizel damıtma tesisinde patlama meydana geldi. Her biri 10 bin litreden fazla kapasiteye sahip yaklaşık 13 konteynerin yandığı, fabrikanın resmen alev topuna döndüğü bildirildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:20 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 11:20
Meksika’da dizel tesisinde patlama! Fabrika alev topuna döndü

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Meksika'nın Cadereyta eyaletinde Reynosa otoyolu üzerinde bulunan Marvic dizel damıtma tesisinde büyük bir patlama meydana geldi.

Meksika'da dizel tesisinde patlama, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüMeksika'da dizel tesisinde patlama, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

DİZEL TESİSİNDE PATLAMA

Yangında şu ana kadar her biri 10 bin litreden fazla kapasiteye sahip yaklaşık 13 konteynerin ve ciddi miktarda yanıcı maddenin yandığı bildirildi.

POMPA VE SU BEKLENİYOR

Olay yerinde yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin durumu henüz öğrenilemezken 11 kişinin ise güvenlikleri için tahliye edildiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, daha fazla pompa ve su kamyonunun gelmesinin beklendiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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