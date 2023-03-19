Afet bölgeleri yeniden ihya ediliyor

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Devlet ilk günden itibaren bölgede insanların yardımına koşarken Türkiye tek yürek oldu. Özellikle depremzedelerin kalıcı konutlara kavuşması burada önem kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 38 günde 43 bin evin inşaatına başladığını belirterek bölgede toplam 650 bin konut yapılacağını duyurdu. Önümüzdeki hafta 11 ilde eşzamanlı olarak kalıcı konutların temeli atılacak. 2.5 ay içinde ise ilk etapta 319 bin konutun yapımı başlayacak.



HER AFETTE YAPILDI

Türkiye son yıllarda başta deprem olmak üzere birçok afet ile karşılaştı. Bakan Murat Kurum, son dönemdeki çalışmaları anlatırken şu bilgileri verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalarla Elazığ'da 2020'de meydana gelen depremin üzerinden geçen 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da 33.821 konut tamamlandı. İzmir'deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.602 adet konutun yapımı tamamlandı. 2022 Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesi devam ediyor. Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konut tamamlandı, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları tamamlanıyor. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte teslim edildi."







TARİHİN EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ

Yaşanan acı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında İzmir'de toplam 12.400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. "İlk İş Yerim" kapsamında toplam 610 dükkânı esnafın hizmetine sunuluyor.



İZMİR'İN YARALARI SARI

Son dönemde yapılan çalışmalardan birisi de İzmir'de gerçekleştirildi. 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara konutları 1 yıldan kısa sürede teslim edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir'de yapılan çalışmalar şöyle:

■ Afetzedelere 5.061 konut inşa edildi. İlk konutların teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2022 yılında gerçekleşti.

■ Bugüne kadar 1.400'ü yerinde olmak üzere 4.602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi. 459 konut Mayıs ayına kadar teslim edilecek.

■ TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 180 bin konut yapıldı. İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19.430 konut sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. 3.960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e 13 bin konut ve dükkânı kazandırmış olunacak.

■ İzmir depremi sonrası 1.404 Bayraklı Merkez'de ve 3.657 adet rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5.061 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi.

■ Bayraklı proje alanlarında yer alan 1.404 konut ve 289 işyerinin tamamı teslim edildi.

■ Rezerv alanda ihale edilen 3.657 konut ve 68 işyerinden; 841 adet konut 8 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. 2.357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskân işlemleri sürüyor. 459 konut ve 25 iş yerinin ise inşaat faaliyetleri devam ediyor. Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam etmekte. Ayrıca rezerv alanda 19.573 metre yol, 14.774 metre yağmur suyu hattı, 16.086 metre atık su hattı, 24.997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.







1 YILDA BİTİRİLDİ

Son yıllarda yaşanan çok sayıda afet sonrasında kalıcı konutlar inşa edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Bakan Murat Kurum, Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve diğer yapıların hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimlerinin gerçekleştirildiğini ve afetin etkilerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.

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