EYT’liye para iadesi

EMEKLİLİKTE yaşa takılanların beklediği düzenleme için artık geri sayım başladı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılacak. Sürecin hızla tamamlanması beklenirken, kimileri prim gün sayısını tamamlamak kimileri de başlangıç tarihini geriye çekmek için borçlanma yapıyor. Borçlanmalar için ödenecek tutar da başvuru tarihine göre değişiyor. Aralık'ta başvuranlar 6 bin 471, bu yıl başvuranlar 10 bin 8 liralık brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarı yatırıyor. Doğum ve askerlik gibi borçlanmalar için verilen bu paranın bir kısmını vergi indirimi yoluyla geri almak mümkün.



NASIL BİR AVANTAJ SAĞLIYOR?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belge işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından indiriliyor. Böylece net maaşları ödenecek vergi kadar artmış oluyor. Bu imkandan yararlanmak için çalışmaya devam etmek, vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor.



SON 5 YILDA YAPAN DA ALIR

SADECE şimdi borçlanma yapanlar değil, daha önce yapanlara da imkan bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından yararlanabiliyor. 5 yıllık süre hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından başlıyor. 2018 yılı ve sonrasında borçlanma yapmış olanlar, bu yıl düzeltme talebinde bulundukları takdirde vergi matrahından indirebilir. 2017 yılı ve daha önceki tarihte borçlanma yapmış olanların vergi düzeltme imkanı olmuyor. Vergi düzeltme hakkından yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte, hem de düzeltme başvurusu yapılan tarihte sigortalı olarak çalışıyor olmak gerekiyor.



37.272 TL BORÇLANANA 5.590 TL İADE5.590

ARALIK'TA başvurarak 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişinin ödediği tutar 37.272,96 lira (6.471 x % 32 x 18 ay). Bunun 5.590,95 liralık kısmı vergi indirimi yoluyla geri alınabilir.

YİNE Aralık'ta başvurarak bir çocuk için 2 yıllık borçlanma yapan kişi 49.697,28 (6.471 x % 32 x 24) lira öderken, 7.454,59 lira vergi indiriminden yararlanır.

BU yıl başvurup 57.646,08 lira ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi 8.646,91 lirayı, 76.861,44 lira yatırarak 2 yıllık doğum borçlanması yapan kişi de 11.529,22 lirayı vergi indirimi yoluyla geri alabilir.



EMEKLİ ÇALIŞANIN NET MAAŞ HESABI

17 bin 500 lira maaşı olan çalışan 37.272,96 lira borçlanmışsa vergi matrahından 4 ay süreyle aylık 7.680,70 lira düşülür ve eline geçecek para 1.152,11 lira artar.

5'İNCİ ayda matrahtan indirilecek tutar 6.550,16, vergi avantajı ise 982,52 lira olur. Söz konusu emekli çalışan 5 ayda toplam 5.590,96 lirayı vergi iadesiyle geri alabilir.



GÜNDEM EYTGÜNDEM

TBMM Genel Kurulu, 11 ili etkileyen depremler nedeniyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına 28 Şubat'tan itibaren devam edecek. Genel Kurul'un bu haftaki çalışmalarına emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleriyle başlaması bekleniyor. Ayrıca Genel Kurul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması öngörülüyor.

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