EYT'de sona geliniyor! İlk aylıkların ödemesi o tarihte...

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'lilere yönelik çalışmalarla ilgili "Aralık ayında Meclis'te olacak. Bu tür düzenlemelerin teknik çalışmalarını biz yaparız, nihai kararı TBMM verir" şeklindeki açıklaması, takvime ilişkin ipuçları verdi. EYT'lilere ilişkin ilgili bakanlıkların çalışmaları sürerken, hazırlanan düzenleme en erken Aralık'ta yasalaşacak. Yasa Meclis'ten geçtikten sonra da uygulanması için yönetmelikler çıkarılacak. Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak. EYT'lilere emeklilik sürecinin en erken Ocak'ta başlaması, ilk maaşların da Şubat'ta ödenmesi bekleniyor. SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Emekli aylıklarının bağlanma süreci ise bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden ay başından itibaren başlıyor. Buna göre, eğer yasa Ocak ayından itibaren yürürlüğe girerse, bu kapsamda emeklilik hakkı kazananlar dilekçelerini 2023'ün ilk ayında verebilecek, Şubat ayında da ilk aylıklarını ceplerine koyabilecek.



YASADAKİ TARİH ÖNEMLİ

EYT'lilerin emekli aylıklarının ne zaman başlayacağı hem yasanın çıkarılması hem bu düzenlemede yer alacak yürürlük tarihi hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetmeliklerin çıkarılmasıyla netleşecek. Tüm bu süreçlerle birlikte hak sahipleri emekli aylığına kavuşacak.



YIL VE PRİM KRİTERİ

EYT'liler prim ve yıl şartını sağlayanlara başka bir koşul aranmadan emeklilik yolunun açılmasını istiyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı bulunuyor. 8 Eylül 1999 itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre Eylül 2019'da dolmuş durumda. Erkekler için ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Prim şartı ise SSK'lılarda 5000 ile 5975 arasında bulunuyor.

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