Anneye 4’lü destek! Tüm anneler süt ve doğum parası alıyor

ÜLKEMİZDE annelere pek çok devlet desteği sağlanıyor. Çocuğu olanlar için devlet 4 destek sunuyor:

DOĞUM YARDIMI: Çalışsın-çalışmasın tüm annelere doğum yardımı ödeniyor. Doğum yardımı ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 lira olarak veriliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ: Doğum yapan anneye süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli bulunduğu emzirme ödeneğinin tutarı bu yıl doğum yapan anneler için 316 lira.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücretli annenin alacağı ödenek 16 bin 105 lira.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anneye İŞKUR damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödüyor. Böylece ilk çocuğunu dünyaya getiren çalışan annelere 4 destekle devlet en az 23 bin 143 lira nakdi ödeme gerçekleştiriyor.