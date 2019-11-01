Yüksek maaşa yeni dilim Yeni vergi reformu ile az kazanan az, çok kazanan çok vergi verecek. 4 dilimden oluşan vergi tarifesi 5’e çıkacak. 500 bin liranın üzerinde maaş alanların vergisi yüzde 35’ten 40’a yükselecek.

TBMM'de görüşmelerine başlanan yeni vergi reformu yasa taslağı ücret gelirlerinde yeni vergi dilimleri içeriyor. Bugüne kadar çalışanlar için 4 adet uygulanan ve en fazla yüzde 35'e kadar olan vergi dilimleri 5'e çıkacak ve yüzde 40'a ulaşacak. Mevcut uygulamada çalışanların gelir vergisi uygulamasında 4 ayrı dilim bulunuyor. Bu dilimler yüzde 15'ten başlayıp yüzde 35'e kadar oranlarla vergilendiriliyor:



BİRİNCİ DİLİM: Buna göre yıllık 18 bin liraya kadar geliri olanlar yüzde 15'lik dilim içinde bulunuyor.



İKİNCİ DİLİM: Bu dilimde rakam 40 bin liradan başlıyor. 40 bin lira geliri olan birisi bunun 18 bin lirası için 2 bin 700 lira ödüyor. Fazlası için ise yüzde 20 oran uygulanıyor.



ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.



DÖRDÜNCÜ DİLİM: Bu dilimde olanlar 98 bin liranın fazlasını kazandıklarında 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödüyor. Ücret gelirinde ise 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlası için uygulanan oran yüzde 35 oluyor.



2 DİLİM DEĞİŞİYOR

Bu uygulamada yüzde 27'lik orana kadar olan bölümde değişiklik yapılmazken, taslakta yüzde 35'lik bölüm için yeni miktarlar belirleniyor ve yüzde 40'lık yeni bir dilim daha ekleniyor. Buna göre de 500 bin liranın 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödenecek. Bu ücret geliri ise bu kez 500 bin liranın 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlasının oranı yüzde 35 olacak. Taslakta yer alan bir diğer dilime göre ise 500 bin liranın 500 bin lirası için 163 bin 460 lira ödenecek, fazlasının oranı yüzde 40 olacak.



MEVCUT GELİR VERGİSİ TARİFESİ

18.000 TL'ye kadar % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35



YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ

18.000 TL'ye kadar % 15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için % 20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35

500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL, fazlası için % 40



ÖRNEK HESAPLAMA

Yıllık 750 bin lira (



MEVCUT SİSTEM



148.000 TL için 36.260 TL



602.000 TL için 210.700 TL (% 35)



246.960 TL



YENİ SİSTEM

500.00 TL için 163.460 TL



250.000 TL için 100.000 TL (% 40)



Toplam vergi 263.460 TL görüşmelerinebaşlanan yeni vergireformu yasa taslağı ücretgelirlerinde yeni vergidilimleri içeriyor. Bugünekadar çalışanlar için 4adet uygulanan ve en fazlayüzde 35'e kadar olan vergidilimleri 5'e çıkacak veyüzde 40'a ulaşacak.Mevcut uygulamadaçalışanların gelir vergisiuygulamasında 4 ayrı dilimbulunuyor. Bu dilimleryüzde 15'ten başlayıpyüzde 35'e kadar oranlarlavergilendiriliyor:Buna göreyıllık 18 bin liraya kadargeliri olanlar yüzde 15'likdilim içinde bulunuyor.Bu dilimderakam 40 bin liradanbaşlıyor. 40 bin lira geliriolan birisi bunun 18 binlirası için 2 bin 700 liraödüyor. Fazlası için iseyüzde 20 oran uygulanıyor.98 binliranın 40 bin lirası için7 bin 100 lira ödeniyor.Bu ücret geliriyse bukez 148 bin liranın 40 binlirası için 7 bin 100 liraödeniyor. Fazlasında iseoran yüzde 27 oluyor.Budilimde olanlar98 bin liranın fazlasınıkazandıklarında 98 bin lirasıiçin 22 bin 760 lira ödüyor.Ücret gelirinde ise148 bin liradan fazlasının148 bin lirası için 36 bin260 lira ödenirken,fazlası için uygulanan oranyüzde 35 oluyor.Bu uygulamada yüzde 27'lik orana kadar olan bölümde değişiklik yapılmazken, taslakta yüzde 35'lik bölüm için yeni miktarlar belirleniyor ve yüzde 40'lık yeni bir dilim daha ekleniyor. Buna göre de 500 bin liranın 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödenecek. Bu ücret geliri ise bu kez 500 bin liranın 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlasının oranı yüzde 35 olacak. Taslakta yer alan bir diğer dilime göre ise 500 bin liranın 500 bin lirası için 163 bin 460 lira ödenecek, fazlasının oranı yüzde 40 olacak.18.000 TL'ye kadar40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücretgelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için7.100 TL), fazlası98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası18.000 TL'ye kadar40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası için500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası için500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL, fazlası içinYıllık 750 bin lira ( SGK ve işsizlik primi düşüldükten sonra) ücreti (matrahı) olan birisinin ödeyeceği vergi:148.000 TL için602.000 TL için Toplam vergi500.00 TL için250.000 TL içinToplam vergi TÜM MANŞETLER