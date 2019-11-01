Yüksek maaşa yeni dilim

TBMM'de görüşmelerine başlanan yeni vergi reformu yasa taslağı ücret gelirlerinde yeni vergi dilimleri içeriyor. Bugüne kadar çalışanlar için 4 adet uygulanan ve en fazla yüzde 35'e kadar olan vergi dilimleri 5'e çıkacak ve yüzde 40'a ulaşacak. Mevcut uygulamada çalışanların gelir vergisi uygulamasında 4 ayrı dilim bulunuyor. Bu dilimler yüzde 15'ten başlayıp yüzde 35'e kadar oranlarla vergilendiriliyor:
BİRİNCİ DİLİM: Buna göre yıllık 18 bin liraya kadar geliri olanlar yüzde 15'lik dilim içinde bulunuyor.
İKİNCİ DİLİM: Bu dilimde rakam 40 bin liradan başlıyor. 40 bin lira geliri olan birisi bunun 18 bin lirası için 2 bin 700 lira ödüyor. Fazlası için ise yüzde 20 oran uygulanıyor.
ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.
DÖRDÜNCÜ DİLİM: Bu dilimde olanlar 98 bin liranın fazlasını kazandıklarında 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödüyor. Ücret gelirinde ise 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlası için uygulanan oran yüzde 35 oluyor.
2 DİLİM DEĞİŞİYOR
Bu uygulamada yüzde 27'lik orana kadar olan bölümde değişiklik yapılmazken, taslakta yüzde 35'lik bölüm için yeni miktarlar belirleniyor ve yüzde 40'lık yeni bir dilim daha ekleniyor. Buna göre de 500 bin liranın 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödenecek. Bu ücret geliri ise bu kez 500 bin liranın 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlasının oranı yüzde 35 olacak. Taslakta yer alan bir diğer dilime göre ise 500 bin liranın 500 bin lirası için 163 bin 460 lira ödenecek, fazlasının oranı yüzde 40 olacak.
MEVCUT GELİR VERGİSİ TARİFESİ
18.000 TL'ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35
YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ
18.000 TL'ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35
500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL, fazlası için % 40
ÖRNEK HESAPLAMA
Yıllık 750 bin lira (SGK ve işsizlik primi düşüldükten sonra) ücreti (matrahı) olan birisinin ödeyeceği vergi:
MEVCUT SİSTEM
148.000 TL için 36.260 TL
602.000 TL için 210.700 TL (% 35)
Toplam vergi 246.960 TL
YENİ SİSTEM
500.00 TL için 163.460 TL
250.000 TL için 100.000 TL (% 40)
Toplam vergi 263.460 TL
BİRİNCİ DİLİM: Buna göre yıllık 18 bin liraya kadar geliri olanlar yüzde 15'lik dilim içinde bulunuyor.
İKİNCİ DİLİM: Bu dilimde rakam 40 bin liradan başlıyor. 40 bin lira geliri olan birisi bunun 18 bin lirası için 2 bin 700 lira ödüyor. Fazlası için ise yüzde 20 oran uygulanıyor.
ÜÇÜNCÜ DİLİM: 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Bu ücret geliriyse bu kez 148 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira ödeniyor. Fazlasında ise oran yüzde 27 oluyor.
DÖRDÜNCÜ DİLİM: Bu dilimde olanlar 98 bin liranın fazlasını kazandıklarında 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödüyor. Ücret gelirinde ise 148 bin liradan fazlasının 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlası için uygulanan oran yüzde 35 oluyor.
2 DİLİM DEĞİŞİYOR
Bu uygulamada yüzde 27'lik orana kadar olan bölümde değişiklik yapılmazken, taslakta yüzde 35'lik bölüm için yeni miktarlar belirleniyor ve yüzde 40'lık yeni bir dilim daha ekleniyor. Buna göre de 500 bin liranın 98 bin lirası için 22 bin 760 lira ödenecek. Bu ücret geliri ise bu kez 500 bin liranın 148 bin lirası için 36 bin 260 lira ödenirken, fazlasının oranı yüzde 35 olacak. Taslakta yer alan bir diğer dilime göre ise 500 bin liranın 500 bin lirası için 163 bin 460 lira ödenecek, fazlasının oranı yüzde 40 olacak.
MEVCUT GELİR VERGİSİ TARİFESİ
18.000 TL'ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL), fazlası % 27
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası % 35
YENİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ
18.000 TL'ye kadar % 15
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası için % 20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası için % 27
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası için % 35
500.000 TL'nin 500.000 TL'si için 163.460 TL, fazlası için % 40
ÖRNEK HESAPLAMA
Yıllık 750 bin lira (SGK ve işsizlik primi düşüldükten sonra) ücreti (matrahı) olan birisinin ödeyeceği vergi:
MEVCUT SİSTEM
148.000 TL için 36.260 TL
602.000 TL için 210.700 TL (% 35)
Toplam vergi 246.960 TL
YENİ SİSTEM
500.00 TL için 163.460 TL
250.000 TL için 100.000 TL (% 40)
Toplam vergi 263.460 TL