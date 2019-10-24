Emekliye 2.681 TL

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam var. Maaşlara hakem kurulunun kararı doğrultusunda hem yüzde 4 zam hem de 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketi 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7.3 çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak zammı böylece yüzde 6.3'e yükselecek.
EN AZ 159 TL
Tahmin gerçekleşirse, maaşlarda en az 158,94 lira artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 522 lira 84 kuruş. Bu maaş, artış yüzde 6.3 olursa 2 bin 681 lira 78 kuruşa çıkacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri, Ocak'ta paralarını, artış yansıtılmadan alacak. Zam nedeniyle oluşan fark daha sonra hesaplara yatırılacak.
EN AZ 159 TL
Tahmin gerçekleşirse, maaşlarda en az 158,94 lira artış yaşanacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 522 lira 84 kuruş. Bu maaş, artış yüzde 6.3 olursa 2 bin 681 lira 78 kuruşa çıkacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklileri, Ocak'ta paralarını, artış yansıtılmadan alacak. Zam nedeniyle oluşan fark daha sonra hesaplara yatırılacak.