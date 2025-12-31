PODCAST CANLI YAYIN

Aston Villa'nın serisini Arsenal bitirdi!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, konuk ettiği Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Arsenal üst üste 4. galibiyetini alırken Aston Villa'nın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Giriş Tarihi:
Aston Villa'nın serisini Arsenal bitirdi!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Magalhaes, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

Aston Villa'nın tek golü ise 90+4'te Ollie Watkins'ten geldi.



Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Yüksek emekli maaşı için son gün! EYT dahil 500 bin kişiyi ilgilendiriyor: SGK yol haritasını açıkladı
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Somaliland tepkisi: "Bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur"
CHP'li sarhoş ilçe başkanının çarparak sakat bıraktığı genç olayında kan donduran ifade: 'Ciddi bir kaza değildi'
Şeyma Subaşı ayağının tozuyla gözaltına alındı!
En düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı! Kritik EKK toplantısı pazartesi günü yapılacak
Uyuşturucu soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı: Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli de var!
Trabzonspor Hapoel Tikva’dan Fildişili yıldızı gündeme aldı
Mehmet Akif Ersoy'un yeniden ifadesi alındı! Etkin pişmanlıktan mı faydalanacak?
Fenerbahçe'ye dev müjde! 2 transfer 1 ayrılık
SDG'ye verilen süre doluyor! Suriye askeri heyeti Ankara'ya geldi: Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik kabul
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı: İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı?
Öcalan'dan muğlak 'Suriye' çağrısı! SDG'ye daha da ayak direttirecek açıklama: "Halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği model..."
Veyis Ateş ile Taner Çağlı'nın ifadeleri ortaya çıktı... Olay Mehmet Akif Ersoy iddiası: Beni dörtlü ilişkiye davet etti
Terörsüz Türkiye'ye tarihi ve ilmi altyapı! Mütefekkir Sadık Albayrak 'Son Devir Osmalı Uleması’nda belgeledi: Kavaid-i Lisan-i Kürdi
Şehitlere veda: İlker Pehlivan karanfillerle uğurlandı | Kardeşi Turgut Külünk'ü böyle uğurladı: Bizi orada bekle ağabey
Obama-Clinton yapımı DEAŞ İsrail için sahaya sürüldü! Nihai hedef Terörsüz Türkiye: SDG'nin El Hol'den saldığı kalleşler Yalova'dan çıktı
Türkiye Sigorta ve Türk Kızılay'dan Gazze’ye destek: Gazze’ye ulaşan her bir koli bir umut mesajıdır!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı! Bu ilk değil...