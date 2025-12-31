Aston Villa'nın serisini Arsenal bitirdi!





Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN