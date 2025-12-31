Aston Villa'nın serisini Arsenal bitirdi!
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal, konuk ettiği Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti. Arsenal üst üste 4. galibiyetini alırken Aston Villa'nın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Arsenal, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa'yı konuk etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 4-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Gabriel Magalhaes, 52. dakikada Martin Zubimendi, 69. dakikada Leandro Trossard ve 78. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.
Aston Villa'nın tek golü ise 90+4'te Ollie Watkins'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal, üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 45'e yükseltti. Aston Villa'nın ise tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 39 puanda kalan Unai Emery'nin öğrencileri, 3. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya gelecek. Aston Villa ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.