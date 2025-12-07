90+3'te yıkan gol! Valencia - Sevilla: 1-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Sevilla, 58. dakikada Cesar Tarrega'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Valencia, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Hugo Duro, 90+3. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımına bir puanı kazandırdı.

Bu sonucun ardından Sevilla 17 puana yükselerek haftayı 12. sırada tamamladı. Valencia ise puanını 15'e çıkardı ve 15. sırada yer aldı.

LaLiga'nın gelecek haftasında Sevilla, sahasında Real Oviedo'yu ağırlayacak. Valencia ise Atletico Madrid deplasmanına çıkacak.