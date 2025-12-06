PODCAST CANLI YAYIN

Zirvede amansız takip! Manchester City - Sunderland: 3-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Sunderland’i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Karşılaşmada Manchester City üstün bir oyun ortaya koydu. 31. dakikada Ruben Dias'ın golüyle öne geçen City, yalnızca dört dakika sonra Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk 45 dakika, Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FODEN SKORU BELİRLEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester City, 65. dakikada Phil Foden'ın attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Sunderland'de Luke O'Nien, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Manchester City puanını 31'e yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Sunderland ise 23 puanda kalarak haftayı 7. sırada tamamladı.

GELECEK MAÇLAR

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester City deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak. Sunderland ise sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak.

