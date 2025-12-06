Zirvede amansız takip! Manchester City - Sunderland: 3-0 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmada Manchester City üstün bir oyun ortaya koydu. 31. dakikada Ruben Dias'ın golüyle öne geçen City, yalnızca dört dakika sonra Josko Gvardiol'un fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. İlk 45 dakika, Manchester City'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester City , 65. dakikada Phil Foden'ın attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Sunderland 'de Luke O'Nien, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City Sunderland'ı 3-0 yendi (AA)

PUAN DURUMU

Bu sonuçla Manchester City puanını 31'e yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Sunderland ise 23 puanda kalarak haftayı 7. sırada tamamladı.