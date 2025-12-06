PODCAST CANLI YAYIN

Sevilla'da 8 gollü şölen! Real Betis - Barcelona: 3-5 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga’nın 15. haftasında lider Barcelona, Sevilla Olimpiyat Stadyumu’nda Real Betis’e konuk oldu. Bol gollü geçen karşılaşmayı Katalan ekibi 5-3 kazanarak liderliğini pekiştirdi.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller Ferran Torres'ten geldi. Yıldız oyuncu hat-trick yaparken Roony Bardghji ve Lamine Yamal da skora katkı verdi. Yamal, attığı golü penaltıdan kaydetti.

REAL BETİS MÜCADELEYİ BIRAKMADI

Ev sahibi Real Betis, güçlü rakibi karşısında pes etmeyen bir oyun ortaya koydu. Antony ve Diego Llorente'nin attığı gollerle maça tutunan yeşil-beyazlılar, Cucho Hernandez'in penaltı golüyle skoru 5-3'e taşıdı ancak puan için yeterli olmadı.

FARK 4'E YÜKKSELDİ

Bu galibiyetle Barcelona puanını 40'a çıkardı ve Real Madrid ile arasındaki farkı 4'e yükseltti. Real Betis ise 24 puanda kaldı.

La Liga'nın bir sonraki haftasında Barcelona, Osasuna'yı sahasında ağırlayacak. Real Betis ise Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.

