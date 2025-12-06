Red Bull Arena'da yarım düzine gol! RB Leipzig - Eintracht Frankfurt: 6-0 | MAÇ SONUCU

Leipzig, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Conrad Harder'ın golüyle öne geçti. 31. dakikada Christoph Baumgartner farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda Leipzig'in 39. dakikada bulduğu bir gol ise VAR incelemesiyle iptal edildi.

DIOMANDE'DEN HAT-TRICK

İkinci yarıda oyunun tamamına hükmeden Leipzig, 47, 55 ve 65. dakikalarda Yan Diomande'nin üç golüyle skoru 5-0'a getirdi. 62. dakikada David Raum'un penaltıdan attığı golle fark 6'ya yükseldi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Leipzig puanını 29'a çıkardı. Eintracht Frankfurt ise 21 puanda kaldı. Leipzig, Bundesliga'nın 14. haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek. Frankfurt ise sahasında Augsburg'u konuk edecek.