Elland Road'da 6 golü düello! Leeds United - Liverpool: 3-3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında Leeds United, Elland Road’da Liverpool’u konuk etti. Mücadele yüksek tempoya sahne oldu ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Liverpool, 48 ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kırmızılar, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı.
LEEDS'TEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Ev sahibi Leeds United, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. 73. dakikada Calvert-Lewin ve 75. dakikada Anton Stach'ın golleri skoru 2-2'ye getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Ao Tanaka sahneye çıktı ve 90+6. dakikada attığı golle maç 3-3'e geldi.
LIVERPOOL 2 PUAN BIRAKTI
Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de puanını 23'e yükseltti ancak dış sahada kritik iki puan bıraktı. Leeds United ise puanını 15'e çıkardı.
SONRAKİ HAFTANIN PROGRAMI
Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Brighton'ı konuk edecek. Leeds United ise Brentford deplasmanına çıkacak.