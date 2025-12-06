PODCAST CANLI YAYIN

Elland Road'da 6 golü düello! Leeds United - Liverpool: 3-3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında Leeds United, Elland Road’da Liverpool’u konuk etti. Mücadele yüksek tempoya sahne oldu ve 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Liverpool, 48 ve 50. dakikalarda Hugo Ekitike'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kırmızılar, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı.

Leeds United ile Liverpool 3-3 berabere kaldı (AFP)Leeds United ile Liverpool 3-3 berabere kaldı (AFP)

LEEDS'TEN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Ev sahibi Leeds United, son bölümde oyunun kontrolünü ele aldı. 73. dakikada Calvert-Lewin ve 75. dakikada Anton Stach'ın golleri skoru 2-2'ye getirdi. Maçın uzatma dakikalarında Ao Tanaka sahneye çıktı ve 90+6. dakikada attığı golle maç 3-3'e geldi.

Hugo Ekitike (AFP)Hugo Ekitike (AFP)

LIVERPOOL 2 PUAN BIRAKTI

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de puanını 23'e yükseltti ancak dış sahada kritik iki puan bıraktı. Leeds United ise puanını 15'e çıkardı.

Leeds United'ın gol sevinci (AFP)Leeds United'ın gol sevinci (AFP)

SONRAKİ HAFTANIN PROGRAMI

Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Brighton'ı konuk edecek. Leeds United ise Brentford deplasmanına çıkacak.

