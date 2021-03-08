



CLİNTON REFERANS OLDU...

ABD'de Oxford'dan daha iyi okul vardı elbette. Ancak ABD-İngiltere ortaklığı için Oxford'a gönderiliyordu. Nitekim Oxford Üniversitesi'nden mezun olmadan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olacağını öğreniyordu. Tam 27 yıl önce söyleniyordu. Hiçbir şey tesadüf değildi. Bill Clinton'a başkan olacağı da yıllar öncesinden söyleniyordu. Bill Clinton'ın ise 43 kişiye Rhodes Bursu için referans verdiği biliniyor.





YARIN: RHODES VE GİZLİ ÖRGÜT YUVARLAK MASA

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