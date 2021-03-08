Rhodes Bursu günümüzde başvuru ile alınıyor. Ancak asıl burs, seçilmişlere veriliyor. Bunun için de başarılı olmak yetmiyor. Örneğin ABD'nin ülkelere operasyon yapmak için kullandığı Fulbright Programı gibi.
Peki programa adını veren William Fulbright kim? William Fulbright, henüz 25 yaşındayken Arkansas Üniversitesi'nden mezun oldu. Davet edildiği bir toplantıda tüm hayatını adının verileceği Fulbright Programı'na adaması istendi. Bunu kabul edince kendisine Rhodes Bursu ile Oxford'un kapıları açıldı.
CLİNTON REFERANS OLDU...
ABD'de Oxford'dan daha iyi okul vardı elbette. Ancak ABD-İngiltere ortaklığı için Oxford'a gönderiliyordu. Nitekim Oxford Üniversitesi'nden mezun olmadan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olacağını öğreniyordu. Tam 27 yıl önce söyleniyordu. Hiçbir şey tesadüf değildi. Bill Clinton'a başkan olacağı da yıllar öncesinden söyleniyordu. Bill Clinton'ın ise 43 kişiye Rhodes Bursu için referans verdiği biliniyor.
YARIN: RHODES VE GİZLİ ÖRGÜT YUVARLAK MASA