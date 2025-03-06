TDK'ye göre hanım efendi kelimesinin doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?
Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.
Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.
TDK'ya göre "hanımefendi" nasıl yazılır?
Hanımefendi, TDK kayıtlarına göre kelimenin doğru yazılım şeklidir. Hanfendi ya da hanım efendi şeklindeki yazımlar hatalıdır.
Doğru yazım; Hanımefendi
Yanlış Yazılış/ Konuşma; Hanfendi – Hanım efendi
Hanımefendi tam saatinde akşam yemeğine katıldı.