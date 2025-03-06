TDK’ye göre hanım efendi kelimesinin doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 16:56

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.