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TDK'ye göre hanım efendi kelimesinin doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.

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TDK’ye göre hanım efendi kelimesinin doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı?

Türkçede nezaket ifadeleri arasında yer alan hanımefendi, kadınlara hitaben kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin doğru yazımı konusunda zaman zaman tereddüt yaşanır. Peki TDK'ya göre hanımefendi birleşik mi, yoksa ayrı mı yazılır? İşte merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'ya göre "hanımefendi" nasıl yazılır?

Hanımefendi, TDK kayıtlarına göre kelimenin doğru yazılım şeklidir. Hanfendi ya da hanım efendi şeklindeki yazımlar hatalıdır.

Doğru yazım; Hanımefendi

Yanlış Yazılış/ Konuşma; Hanfendi – Hanım efendi

Hanımefendi tam saatinde akşam yemeğine katıldı.