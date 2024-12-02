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Yılbaşında İstanbul’a kar yağışı var mı? 31 Aralık'ta kar yağar mı? İstanbul güncel hava durumu raporu

Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte İstanbulluların gündeminde kar yağışı yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde şehrin yüksek kesimlerinde kısa süreli görülen kar yağışı, megakent sakinlerini heyecanlandırdı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:55 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 23:55
Yılbaşında İstanbul’a kar yağışı var mı? 31 Aralık’ta kar yağar mı? İstanbul güncel hava durumu raporu

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Kar özlemi çeken vatandaşlar, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" ve "Yılbaşında kar yağışı olacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uzmanlarından gelen son değerlendirmeler, kış aylarına dair önemli ipuçları sunuyor.

Fotoğraflar: MeteorolojiFotoğraflar: Meteoroloji

🌧️ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son rapora göre 3 Aralık 2024 günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde ise sağanak yağış etkili olacak.

Kıyı kesimlerde: Yağmur ve sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak.

İç kesimlerde: Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da ise önümüzdeki üç gün boyunca etkili sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru artarak 15 dereceye ulaşması bekleniyor.

4 Aralık hava durumu4 Aralık hava durumu

❄️ İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI NE ZAMAN OLACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul'da kar yağışı için vatandaşların biraz daha beklemesi gerektiğini belirtti. Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı gözlemlenebilir. Ancak İstanbul için konuşacak olursak, önümüzdeki 10 gün içerisinde kar yağışı ihtimali yok. Kar yağışı, aralık ayının son haftası ya da ocak ayının ilk haftası daha olası görünüyor."

Prof. Dr. Şen ayrıca, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağma ihtimalinin daha erken olabileceğini, ancak merkez bölgelerdeki kar yağışının bu tarihlerden önce beklenmediğini ifade etti.

5 Aralık hava durumu5 Aralık hava durumu

🗓️ YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI VAR MI?

Yılbaşı yaklaşırken İstanbullular, kar yağışı ihtimalini merak ediyor. Meteoroloji uzmanlarından Dr. Güven Özdemir, ülke genelinde bu yıl iki veya üç etkin kar yağışının görülebileceğini belirtti. Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"Zaman zaman ekstrem hava olayları yaşayabiliriz. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Marmara Bölgesi ve Trakya'da ise kar yağışı ihtimali az olsa da göz ardı edilemez. İstanbul'da yılbaşında kar yağışı şu an için çok yoğun bir şekilde görünmüyor, ancak kar özlemi çekenler ilerleyen günlerde sürprizlerle karşılaşabilir."

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌡️ İSTANBUL'UN 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

2 Aralık Pazartesi: Sağanak yağışlı, sıcaklıklar 10-12°C.

3 Aralık Salı: Yağmur devam edecek, rüzgar hafif.

4 Aralık Çarşamba: Parçalı bulutlu, yağış ihtimali azalıyor.

5 Aralık Perşembe: Hava açık, sıcaklık 15°C'ye kadar çıkacak.

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