Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU (2 ARALIK 2024) | Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Geçtiğimiz hafta yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul dahil pek çok il soğuk havalardan etkilenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazartesi günü için özellikle Antalya, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi iller dikkat çekiyor.
2 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerini etkileyen hava durumuyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, ülkemizin büyük bir kısmı parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.
Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor
Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Hava Sıcaklıkları ve Don Uyarısı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
2 Aralık Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara
Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esmesiyle dikkat çekiyor.
Çanakkale: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
Edirne: 11°C, sağanak yağışlı
İstanbul: 13°C, sağanak yağışlı
Kocaeli: 14°C, sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.
Afyonkarahisar: 10°C, yükseklerde karla karışık yağmur
İzmir: 17°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Manisa: 15°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevresi yağmurlu olacak. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.
Ankara: 7°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 10°C, yağmurlu
Konya: 9°C, parçalı bulutlu
Batı ve Doğu Karadeniz
Her iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları ile pus ve yer yer sis etkili olabilir.
Samsun: 13°C, az bulutlu
Trabzon: 13°C, az bulutlu
Kastamonu: 5°C, az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.
Erzurum: -3°C, az bulutlu
Kars: 1°C, az bulutlu
Van: 6°C, az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde az bulutlu hava bekleniyor. Kuzeydoğusunda pus ve sisin yanı sıra buzlanma ve don olayları görülebilir.
Diyarbakır: 11°C, az bulutlu
Gaziantep: 14°C, az bulutlu
Şanlıurfa: 15°C, az bulutlu
Denizlerde Hava Durumu
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizcilerin dikkatli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağı uyarıları takip etmeleri gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların tedbirli olmasını ve güncel hava durumu bilgilerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.