Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU (2 ARALIK 2024) | Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Geçtiğimiz hafta yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul dahil pek çok il soğuk havalardan etkilenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazartesi günü için özellikle Antalya, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi iller dikkat çekiyor.

2 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerini etkileyen hava durumuyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, ülkemizin büyük bir kısmı parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.