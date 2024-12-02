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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU (2 ARALIK 2024) | Bu hafta İstanbul'a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Aralık ayının gelişiyle birlikte ülkede kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde ilk kar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için önemli bir hava durumu raporu yayınladı. Megakent sakinleri ise şehirde kar yağışının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Uzmanlar özellikle La Nina etkisinin artmasıyla soğuk havanın zirveye çıkacağına işaret ediyor. Özellikle çarşamba günü yurtta soğuk hava ve yer yer kuvvetli yağışlar etkili olacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte merak edilen tahminler...

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:36 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 06:36
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Geçtiğimiz hafta yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul dahil pek çok il soğuk havalardan etkilenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahminlerini yayınladı. Pazartesi günü için özellikle Antalya, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi iller dikkat çekiyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

2 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerini etkileyen hava durumuyla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, ülkemizin büyük bir kısmı parçalı ve çok bulutlu bir hava etkisi altında olacak.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor

Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olması bekleniyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Hava Sıcaklıkları ve Don Uyarısı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları görülebilir. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

2 Aralık Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara

Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli esmesiyle dikkat çekiyor.

Çanakkale: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı

Edirne: 11°C, sağanak yağışlı

İstanbul: 13°C, sağanak yağışlı

Kocaeli: 14°C, sağanak yağışlı

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Muğla çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor.

Afyonkarahisar: 10°C, yükseklerde karla karışık yağmur

İzmir: 17°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Manisa: 15°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Akdeniz

Batı Akdeniz sağanak yağış etkisi altında olacak. Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

Adana: 18°C, az bulutlu

Antalya: 18°C, kuvvetli sağanak yağışlı

Mersin: 19°C, parçalı bulutlu

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

İç Anadolu

Batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevresi yağmurlu olacak. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.

Ankara: 7°C, parçalı bulutlu

Eskişehir: 10°C, yağmurlu

Konya: 9°C, parçalı bulutlu

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Batı ve Doğu Karadeniz

Her iki bölgede de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları ile pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Samsun: 13°C, az bulutlu

Trabzon: 13°C, az bulutlu

Kastamonu: 5°C, az bulutlu

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir.

Erzurum: -3°C, az bulutlu

Kars: 1°C, az bulutlu

Van: 6°C, az bulutlu

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde az bulutlu hava bekleniyor. Kuzeydoğusunda pus ve sisin yanı sıra buzlanma ve don olayları görülebilir.

Diyarbakır: 11°C, az bulutlu

Gaziantep: 14°C, az bulutlu

Şanlıurfa: 15°C, az bulutlu

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı: İL İL HAVA DURUMU 2 ARALIK 2024 | Bu hafta İstanbul’a kar yağacak mı? Harita yayınlandı

Denizlerde Hava Durumu

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'deki denizcilerin dikkatli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapacağı uyarıları takip etmeleri gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların tedbirli olmasını ve güncel hava durumu bilgilerini yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.

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