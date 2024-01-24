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Canan Karatay "Morfin gibidir" diyerek uyardı! Her gün zehir yiyoruz! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl şeker hastalığıyla mücadele eden bireyleri yakından ilgilendiren bir uyarıda bulunan Karatay, vücudu uyuşturduğu iddia edilen bir besine dikkat çekiyor. İşte uzak durmanız gereken o besin...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 19:00 Güncelleme 24 Ocak 2024, 19:00
Canan Karatay Morfin gibidir diyerek uyardı! Her gün zehir yiyoruz! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor

Prof. Dr. Canan Karatay verdiği röportajlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz bahar ayında yaptığı bir açıklama ise hala en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte Canan Karatay'a göre mutlaka uzak durulması gereken o besin...

"EKMEK MORFİN GİBİDİR, ALIŞKANLIK YAPAR!"

Prof. Dr. Canan Karatay, ekmek tüketimine dair yaptığı açıklamalarda, ekmeğin morfin benzeri bir alışkanlık yarattığını belirtti. İçerisinde bulunan granür maddesinin kısa süreli bir mutluluk verdiğini söyleyen Karatay, bu durumun bağımlılığa neden olabileceğini ifade etti.

GRANÜR MADDESİ VE KISIRLIK İLİŞKİSİ

Ayrıca, Karatay, ekmekte bulunan granür maddesinin son dönemde artan kısırlık sorunlarına da katkıda bulunabileceğini vurguladı. Granürün vücutta kısırlık seviyelerini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunan Karatay, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

FIRINCILARA ÇAĞRI: "EKMEKTE ZEHİR KULLANMAYIN!"

Prof. Dr. Canan Karatay, fırıncılara da seslenerek doğal ekmek üretmeleri çağrısında bulundu. Ekmekte kullanılan katkı maddelerinin zararlı olduğunu belirten Karatay, fırıncılardan bu tür katkı maddelerini kaldırmalarını istedi.

Karatay, ekmek tüketiminin cilt sorunlarına, sindirim sorunlarına ve erken yaşlanmaya neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, ekmek yemenin obeziteye yol açabileceğini ifade ederek, ekmek tüketimini bırakanların kilo verme süreçlerine de dikkat çekti.

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