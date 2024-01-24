Canan Karatay "Morfin gibidir" diyerek uyardı! Her gün zehir yiyoruz! Kısır yapıyor, vücudu uyuşturuyor

Prof. Dr. Canan Karatay verdiği röportajlarla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz bahar ayında yaptığı bir açıklama ise hala en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. İşte Canan Karatay'a göre mutlaka uzak durulması gereken o besin...