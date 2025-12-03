PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! TÜİK 2025 kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!

Son dakika haberi! Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyonu 0,87 olurken yıllık enlflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre aylık enflasyonu 0,87 olurken yıllık enlflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

İşte TÜİK'in yaptığı açıklama:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK internet sitesi)TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK internet sitesi)

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK'in internet sitesi)TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK'in internet sitesi)

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,44 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Kasım 2025

Ana harcama grupları (TÜİK internet sitesi)Ana harcama grupları (TÜİK internet sitesi)

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,69 azaldı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,69 azalış, ulaştırmada %1,78 artış ve konutta %1,70 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,17, ulaştırmada %0,27 ve konutta %0,29 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Kasım 2025

Ana harcama grupları (TÜİK internet sitesi)Ana harcama grupları (TÜİK internet sitesi)

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Kasım ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 108 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK internet sitesi)Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2025 (TÜİK internet sitesi)

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,17 arttı, aylık %1,27 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.

