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    • Yaşam
    • 27.02.2022 10:39
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    • 27.02.2022 11:04
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    Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

    Müslüman alemi Miraç Kandili namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arıyor. Bugün 2022 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili idrak ediliyor ve ibadetlerini yerine getirecek olan İslam dünyası özellikle namaz ibadetinin nasıl kılınacağına ilişkin bilgileri araştırır oldu. Yanlışlık yapmamak adına tüm bilgileri öğrenmek ve zamanını kaçırmamak isteyenler detayları haberimizde bulabilir. İşte Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur sorularının cevapları…

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

    Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar Müslüman alemi bugüne özel bilgileri araştırıyor ve ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmek istiyor. İşte detaylar...

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

    Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…' der." (İbn Mace, İkametü's-Salat, 191) buyurmuştur.

    MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKET KILINIR?

    Dini geceler akşam ezanı ile başlamasından dolayı Miraç Kandili namazı akşam ezanı ile beraber ibadet etmeye başlanabilir. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı 12 rekat kılınır.

        NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
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        Haberler Yaşam Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?
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