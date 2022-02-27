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    • Yaşam
    • 27.02.2022 12:12
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    • 27.02.2022 12:13
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    Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır? Miraç Kandili ne zaman idrak edilmeye başlandı? Miraç Kandili faziletleri…

    Sabahın erken saatlerinden itibaren Müslüman vatandaşlar Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır? Miraç Kandili ne zaman idrak edilmeye başlandı sorularına yanıt aramaya başladı. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler Diyanet’in 2022 dini günler takvimine göre Miraç Kandili’nin 27 Şubat’ta idrak edildiğini görünce hemen yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek isteyenler için haberimizde tüm bilgileri derledik. İşte Miraç Kandili faziletleri…

    takvim.com.tr
    Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır?

    İslam dünyası Miraç gecesinde hangi ibadet farz kılınmıştır? Miraç Kandili ne zaman idrak edilmeye başlandı? Miraç Kandili faziletleri nedir? sorularının yanıtlarını arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. Tüm illerden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırmışken Miraç Kandili hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    MİRAÇ KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

    Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

    İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

    Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

    Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

        MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        1- Oruç Tutmak

        Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

        2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

        Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

        Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

        4- Tevbe İstiğfar Etmek

        Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

        Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

        "Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

        5- Dua Etmek

        Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

        6- Salavat Getirmek

        Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

        7- Sadaka Vermek

        Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh'a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.



        Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

        "Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)
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