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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçından puansız ayrılan Gürcistan, taraftarı önünde turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ukrayna ise deplasmanda başladığı organizasyonda ikinci galibiyetini hedefliyor. APara CANLI YAYIN CANLI YAYIN Gürcistan - Ukrayna maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Gürcistan'ın teknik direktörlüğünü Willy Sagnol yapıyor. RESMİ MAÇLARDA UKRAYNA ÜSTÜN Gürcistan ile Ukrayna, bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan biri hazırlık maçı olurken iki ekip 6 resmi mücadelede kozlarını paylaştı. Resmi karşılaşmalarda Ukrayna'nın Gürcistan'a karşı yenilgisi bulunmuyor. Ukrayna 6 maçın 3'ünü kazanırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gürcistan ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini arıyor. İki takımın resmi maçlarında Ukrayna 9, Gürcistan ise 5 gol kaydetti.