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Gürcistan - Ukrayna Uluslar Ligi maçı A Para CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta Gürcistan ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, sahasında Andrea Maldera'nın çalıştırdığı Ukrayna'yı konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanacak. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 17:36 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 17:38
Gürcistan - Ukrayna Uluslar Ligi maçı A Para CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçından puansız ayrılan Gürcistan, taraftarı önünde turnuvadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Ukrayna ise deplasmanda başladığı organizasyonda ikinci galibiyetini hedefliyor.

APara CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

Gürcistan - Ukrayna maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Gürcistan'ın teknik direktörlüğünü Willy Sagnol yapıyor.Gürcistan'ın teknik direktörlüğünü Willy Sagnol yapıyor.

RESMİ MAÇLARDA UKRAYNA ÜSTÜN

Gürcistan ile Ukrayna, bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan biri hazırlık maçı olurken iki ekip 6 resmi mücadelede kozlarını paylaştı.

Resmi karşılaşmalarda Ukrayna'nın Gürcistan'a karşı yenilgisi bulunmuyor. Ukrayna 6 maçın 3'ünü kazanırken 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gürcistan ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini arıyor. İki takımın resmi maçlarında Ukrayna 9, Gürcistan ise 5 gol kaydetti.

Ukrayna'nın başında Andrea Maldera bulunuyor.Ukrayna'nın başında Andrea Maldera bulunuyor.

GÜRCİSTAN'IN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Gürcistan, Ukrayna karşılaşmasının ardından gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Macaristan deplasmanına çıkacak.

Willy Sagnol'un ekibi daha sonra 5 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya konuk olacak. Kasım ayındaki milli arada ise Gürcistan, 14 Kasım'da Macaristan'ı ağırlayacak, grup aşamasını 17 Kasım'daki Ukrayna deplasmanıyla tamamlayacak.

Gürcistan, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor.Gürcistan, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor.

UKRAYNA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Ukrayna ise ikinci haftadaki Gürcistan deplasmanının ardından iki maç üst üste sahasında oynayacak.

Andrea Maldera'nın takımı, 2 Ekim'de Kuzey İrlanda'yı, 5 Ekim'de ise Macaristan'ı konuk edecek. Ukrayna, kasım ayında önce 14 Kasım'da Kuzey İrlanda deplasmanına çıkacak, ardından 17 Kasım'da Gürcistan'ı ağırlayarak grup aşamasını tamamlayacak.

Ukrayna, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.Ukrayna, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.

GÜRCİSTAN

Kaleciler: Giorgi Mamardashvili, Davit Kereselidze, Luka Gugeshashvili

Savunma: Otar Kakabadze, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Saba Kharebashvili, Saba Sazonov, Jemal Tabidze

Orta saha: Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Otar Kiteishvili, Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Saba Lobjanidze, Anzor Mekvabishvili, Gizo Mamageishvili, Irakli Egoyan, Giorgi Tsitaishvili

Forvet: Budu Zivzivadze, Giorgi Kvernadze, Georges Mikautadze

Karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev yönetiyor.Karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev yönetiyor.

UKRAYNA

Kaleciler: Georgiy Yermakov, Anatoliy Trubin, Dmytro Riznyk.

Savunma: Bogdan Mykhailichenko, Eduard Sarapii, Taras Mykhavko, Valeriy Bondar, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko.

Orta saha: Volodymyr Brazhko, Andriy Yarmolenko, Mykola Shaparenko, Vladyslav Veleten, Oleksandr Pikhalonok, Oleh Ocheretko, Yehor Nazaryna, Maksym Khlan.

Forvet: Matvii Ponomarenko, Roman Yaremchuk, Vladyslav Vanat, Danylo Sikan, Viktor Tsygankov, Oleksandr Zubkov

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