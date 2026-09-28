Gürcistan, taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor.
UKRAYNA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Ukrayna ise ikinci haftadaki Gürcistan deplasmanının ardından iki maç üst üste sahasında oynayacak.
Andrea Maldera'nın takımı, 2 Ekim'de Kuzey İrlanda'yı, 5 Ekim'de ise Macaristan'ı konuk edecek. Ukrayna, kasım ayında önce 14 Kasım'da Kuzey İrlanda deplasmanına çıkacak, ardından 17 Kasım'da Gürcistan'ı ağırlayarak grup aşamasını tamamlayacak.
Ukrayna, zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.
GÜRCİSTAN
Kaleciler: Giorgi Mamardashvili, Davit Kereselidze, Luka Gugeshashvili
Savunma: Otar Kakabadze, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Saba Goglichidze, Saba Kharebashvili, Saba Sazonov, Jemal Tabidze
Orta saha: Giorgi Kochorashvili, Khvicha Kvaratskhelia, Otar Kiteishvili, Zuriko Davitashvili, Giorgi Chakvetadze, Saba Lobjanidze, Anzor Mekvabishvili, Gizo Mamageishvili, Irakli Egoyan, Giorgi Tsitaishvili
Forvet: Budu Zivzivadze, Giorgi Kvernadze, Georges Mikautadze
Karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev yönetiyor.
UKRAYNA
Kaleciler: Georgiy Yermakov, Anatoliy Trubin, Dmytro Riznyk.
Savunma: Bogdan Mykhailichenko, Eduard Sarapii, Taras Mykhavko, Valeriy Bondar, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko.
Orta saha: Volodymyr Brazhko, Andriy Yarmolenko, Mykola Shaparenko, Vladyslav Veleten, Oleksandr Pikhalonok, Oleh Ocheretko, Yehor Nazaryna, Maksym Khlan.
Forvet: Matvii Ponomarenko, Roman Yaremchuk, Vladyslav Vanat, Danylo Sikan, Viktor Tsygankov, Oleksandr Zubkov