İran'dan Hürmüz Boğazı’nda gizlenen füze saldırısı: 8 ABD deniz piyadesi yaralandı

NBC News kanalına konuşan üç ABD'li yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, 14 Eylül'de İran tarafından ateşlenen gemisavar seyir füzesi , içinde Amerikan askerlerinin bulunduğu deniz aracını vurdu.

ABD ile İran arasında aylardır devam eden askeri hareketliliğin merkez üssü konumundaki Hürmüz Boğazı, kamuoyundan sır gibi saklanan füze saldırısına sahne oldu.

GİZLENEN SALDIRIDA 8 PİYADE YARALANDI

Saldırıda tabur çıkarma timinin parçası olarak görev yapan 7 er ile 1 subaydan oluşan 8 ABD deniz piyadesi yaralandı. Askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı saptandı.

NBC News'e konuşan yetkililerden biri, askerlerin sağlık durumuna ilişkin, "Piyadeler ciddi şekilde yaralanmadı ancak duman soludular. Baş ağrısı gibi sarsıntı belirtileri gösterdikleri için muhtemelen travmatik beyin hasarı aldılar. Saldırıdan kısa süre sonra hepsi görevlerine döndü." dedi.

Yetkililer, hedef alınan deniz aracının ABD Donanmasına ait olmadığını öne sürdü. Geminin türünü tanımlamaktan kaçınan kaynaklar, aracı yalnızca deniz taşıtı olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki bazı gemiler İran’ın Keşm ile Larek Adası arasında bekleyişini sürdürüyor (Fotoğraf: AA)

PENTAGON VE CENTCOM SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

ABD Savunma Bakanlığı, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik 14 Eylül'deki saldırıları kamuoyuna açıklamadı.

İran'ın saldırısı ile 8 deniz piyadesinin yaralandığına dair detaylar bugüne kadar basında yer almadı.

Konuya ilişkin soruları cevapsız bırakan ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yöneltilen sorular üzerine adres olarak CENTCOM gösterildi.

YARALI ASKER SAYISI 861'E YÜKSELDİ

ABD ile İsrail öncülüğünde İran'a karşı şubat ayında başlayan savaşın ardından, yaralanan ve ölen askerlerin sayısına ilişkin kafa karışıklığı artarak devam ediyor.

Verilerin rutin olarak rapor edildiği diğer denizaşırı çatışmaların aksine, Pentagon kısa süre önce bazı askerlerin ölüm şeklini yeniden sınıflandırarak yaz aylarındaki ölü sayısını aniden düşürdü.

Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin yaralanma ile ölüm vakalarını Savunma Kayıp Analiz Sistemi adlı veri tabanı üzerinden takip ediyor. Sistemin güncel verilerine göre, İran ile yaşanan çatışmalarda bugüne kadar 861 ABD askeri yaralandı.

Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin bekleyişi sürüyor (Fotoğraf: AA)

Sistem, saldırıdan yaklaşık 10 gün sonra çarşamba günü 8 deniz piyadesini Denizaşırı Operasyonlara atanan yaralı askerler listesine ekledi. Ancak veri tabanında yaralanan 8 piyadenin nerede, ne zaman veya nasıl yaralandığına dair temel bilgiler yer almadı.

Raporlamadaki gecikmeye dikkat çeken ABD'li yetkili, "Semptomlar her zaman anında bildirilmediği ve sistemin kendisi gerçek zamanlı güncellenmediği için yaralanmaların rapor edilmesinde genellikle gecikme yaşanıyor." diye konuştu.

HÜRMÜZ'DE ABLUKA SÜRÜYOR

CENTCOM bölgesinde, USS George Washington ile USS George H.W. Bush adlı iki uçak gemisi görev grubunun da aralarında bulunduğu 50 binden fazla ABD askeri görev yapıyor.

ABD ordusu, İran limanlarına girmeye veya çıkmaya çalışan gemilere yönelik Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukası uygulamaya devam ediyor. Abluka kapsamında ordu, boğazdan çoklu trafik şeritleri aracılığıyla güvenli geçişi sağlamak için ticari gemilerle koordinasyon kuruyor.

Alınan önlemlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısında istikrarlı artış sağladığını aktaran yetkili, "İran Devrim Muhafızları Ordusu neredeyse her gün gemilere saldırmaya çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İran'a ait orta ölçekli petrol tankerleri Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Bender Abbas kenti kıyısında bekleyişini sürdürüyor. (Fotoğraf: AA)