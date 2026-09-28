Kabine toplandı… 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizinin masaya yatırıldığı kabine toplantısında Bakan Mehmet Şimşek kapsamlı bir sunum yapıyor. Toplantıda, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde yeni dönemin kapısını aralayan Sincar mutabakatı da görüşülüyor. Başkan Erdoğan’ın New York temasları, okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar, yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları Kabine’nin yoğun gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren gündem maddeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mesaiye başladı.
455 BİN YATIRIMCIYI VURAN FON KRİZİ MASADA
Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması Kabine'nin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç tüm boyutlarıyla değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, transferler, yatırımcılara yapılacak ödemeler, kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ekseninde Kabine'ye kapsamlı sunum yapıyor.
New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya değinen Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine yönelik herhangi bir risk bulunmuyor." demişti.
SİNCAR'DA DEVLET OTORİTESİ TESİS EDİLECEK
Türkiye ile Irak arasında güvenlik alanında derinleştirilen iş birliği toplantının diğer kritik başlığını oluşturuyor.
İki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi, yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi hedefleniyor.
PKK'nın Sincar'dan çıkarılarak bölgenin Irak'a devredilmesi süreci hız kazanıyor.
Terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde aralıksız sürüyor.
Çerçeve yasanın uygulanabilmesi amacıyla örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasına yönelik tespitler hem Kabine'de hem de bu hafta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak.
BM TEMASLARI VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16'ncı kez dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun yansımaları, New York'ta liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların sonuçları masaya yatırılıyor.
Dış politika ekseninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması kapsamındaki Suudi Arabistan ziyareti değerlendiriliyor.
Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar ve Gazze'deki son durum Kabine'nin dikkatle incelediği konular arasında bulunuyor.
OKULLARDA ERKEN RİSK TESPİTİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik tedbirleri, erken risk tespitine yönelik çalışmalar toplantıda görüşülüyor.
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar, eski davalara ilişkin son gelişmeler mercek altına alınıyor.
ULUSLARARASI ZİRVELER İÇİN HAZIRLIK
Başkent Ankara'da 29 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı buluşması ve Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları için Kabine'de ayrı parantez açılıyor.