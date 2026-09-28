455 BİN YATIRIMCIYI VURAN FON KRİZİ MASADA

Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması Kabine'nin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç tüm boyutlarıyla değerlendiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, transferler, yatırımcılara yapılacak ödemeler, kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ekseninde Kabine'ye kapsamlı sunum yapıyor.

New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya değinen Başkan Erdoğan, "Türk ekonomisine yönelik herhangi bir risk bulunmuyor." demişti.