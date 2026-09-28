Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, ocak ayında önceliğini takım savunmasını güçlendirecek hamlelere verecek. Yönetim, bir savunma oyuncusunun yanı sıra orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın bu bölge için yeniden gündemine aldığı isim ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki.

Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. OCAK AYINDA İNGİLTERE ÇIKARMASI Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Hem 6 hem de 8 numarada görev yapabilen Sadiki; top kapma becerisi, enerjisi ve geriden topla çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın genç futbolcuyla orta sahadaki dinamizmi artırmayı ve rakiplerine karşı daha baskılı bir oyun kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği orta saha profiline uyan Sadiki için yönetimin ocak ayında İngiltere'ye giderek temaslarda bulunması planlanıyor.