Galatasaray'dan transfer hamlesi! İngiltere'ye büyük çıkarma
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündemine gelen Sunderland'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noah Sadiki için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin transfer için İngiltere'ye gitmeyi planladığı, genç futbolcunun özelliklerinin de Okan Buruk'un aradığı profile uyduğu konuşuluyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, ocak ayında önceliğini takım savunmasını güçlendirecek hamlelere verecek. Yönetim, bir savunma oyuncusunun yanı sıra orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın bu bölge için yeniden gündemine aldığı isim ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki.
OCAK AYINDA İNGİLTERE ÇIKARMASI
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Hem 6 hem de 8 numarada görev yapabilen Sadiki; top kapma becerisi, enerjisi ve geriden topla çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın genç futbolcuyla orta sahadaki dinamizmi artırmayı ve rakiplerine karşı daha baskılı bir oyun kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği orta saha profiline uyan Sadiki için yönetimin ocak ayında İngiltere'ye giderek temaslarda bulunması planlanıyor.
KONTENJANA DA UYUYOR
Galatasaray, Noah Sadiki'yi daha önce de transfer listesine almış ancak yaz döneminde önceliğini hücum hattındaki hamlelere vermişti. Sarı-kırmızılılar buna rağmen genç oyuncunun gelişimini takip etmeyi sürdürdü. 23 yaşın altında olması nedeniyle yabancı oyuncu kontenjanı açısından da avantaj sağlayan Sadiki, ocak ayı planlamasında yeniden ön sıralara çıktı.
SUNDERLAND 17 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sunderland, Noah Sadiki'yi geçen sezon Union SG'den 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin genç orta saha oyuncusu için ödediği bedelin çok üzerinde bir rakam talep etmesi bekleniyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için Galatasaray yönetiminin şartlarını zorlamaya hazırlandığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI
Noah Sadiki, Union SG forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye karşı da sahaya çıktı. 2024 yılında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 86 dakika görev yapan genç futbolcu, henüz 19 yaşındayken sergilediği performansla dikkat çekti. Sadiki, sezon sonunda Union SG'den ayrılarak Sunderland'ın yolunu tuttu.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sunderland ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisine rağmen ocak ayında masaya oturmayı ve transferin şartlarını öğrenmeyi planlıyor.