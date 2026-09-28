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Galatasaray'dan transfer hamlesi! İngiltere'ye büyük çıkarma

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını Premier Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılıların, daha önce de gündemine gelen Sunderland'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Noah Sadiki için ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin transfer için İngiltere'ye gitmeyi planladığı, genç futbolcunun özelliklerinin de Okan Buruk'un aradığı profile uyduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan transfer hamlesi! İngiltere'ye büyük çıkarma

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde hücum hattına önemli takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, ocak ayında önceliğini takım savunmasını güçlendirecek hamlelere verecek. Yönetim, bir savunma oyuncusunun yanı sıra orta sahaya da takviye yapmayı planlıyor. Galatasaray'ın bu bölge için yeniden gündemine aldığı isim ise Sunderland forması giyen Noah Sadiki.

Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.Galatasaray, ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OCAK AYINDA İNGİLTERE ÇIKARMASI

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Hem 6 hem de 8 numarada görev yapabilen Sadiki; top kapma becerisi, enerjisi ve geriden topla çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın genç futbolcuyla orta sahadaki dinamizmi artırmayı ve rakiplerine karşı daha baskılı bir oyun kurmayı hedeflediği konuşuluyor. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği orta saha profiline uyan Sadiki için yönetimin ocak ayında İngiltere'ye giderek temaslarda bulunması planlanıyor.

Sarı-kırmızılıların gündemine Sunderland forması giyen Noah Sadiki yeniden geldi.Sarı-kırmızılıların gündemine Sunderland forması giyen Noah Sadiki yeniden geldi.

KONTENJANA DA UYUYOR

Galatasaray, Noah Sadiki'yi daha önce de transfer listesine almış ancak yaz döneminde önceliğini hücum hattındaki hamlelere vermişti. Sarı-kırmızılılar buna rağmen genç oyuncunun gelişimini takip etmeyi sürdürdü. 23 yaşın altında olması nedeniyle yabancı oyuncu kontenjanı açısından da avantaj sağlayan Sadiki, ocak ayı planlamasında yeniden ön sıralara çıktı.

21 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu hem 6 hem de 8 numarada görev yapabiliyor.21 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu hem 6 hem de 8 numarada görev yapabiliyor.

SUNDERLAND 17 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sunderland, Noah Sadiki'yi geçen sezon Union SG'den 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin genç orta saha oyuncusu için ödediği bedelin çok üzerinde bir rakam talep etmesi bekleniyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Sadiki için Galatasaray yönetiminin şartlarını zorlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi Noah Sadiki için ocak ayında İngiltere'de temaslarda bulunmayı planlıyor.Galatasaray yönetimi Noah Sadiki için ocak ayında İngiltere'de temaslarda bulunmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI

Noah Sadiki, Union SG forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye karşı da sahaya çıktı. 2024 yılında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında 86 dakika görev yapan genç futbolcu, henüz 19 yaşındayken sergilediği performansla dikkat çekti. Sadiki, sezon sonunda Union SG'den ayrılarak Sunderland'ın yolunu tuttu.

Genç orta saha oyuncusu enerjisi, top kapma becerisi ve geriden oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.Genç orta saha oyuncusu enerjisi, top kapma becerisi ve geriden oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

21 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sunderland ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübünün yüksek bonservis beklentisine rağmen ocak ayında masaya oturmayı ve transferin şartlarını öğrenmeyi planlıyor.

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