A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde ATV ekranlarında dikkat çeken bir isim yer aldı.

FATİH TERİM ATV'DE YORUMLADI

A Milli Takım'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Türkiye-İtalya maçı öncesinde ATV'nin canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli teknik adam; A Milli Takım'ın kadro tercihleri, iki takımın oyun anlayışı ve karşılaşmada belirleyici olabilecek detaylarla ilgili görüşlerini ATV ekranlarında paylaştı.

Terim, "Yok eski İtalya değilmiş, yok eski formunda değilmiş' tarzı yorumlar görüyorum. İtalya, her zaman İtalya'dır. Bunu sakın kulak arkası etmeyin, unutmayın. Son maçın ilk yarısında kendi taraftarları tarafından yuhalandılar; şimdi sahaya çıkıp mutlaka sert bir reaksiyon koyacaklardır" ifadelerini kullandı.