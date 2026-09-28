Fransa ilk maçında milli takımımızı 1-0 yendi
MİLLİ TAKIMIMIZ KONUK OLACAK
Belçika, Fransa karşılaşmasının ardından gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Mark van Bommel'in ekibi daha sonra 5 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da Türkiye'ye konuk olacak, grup aşamasını 15 Kasım'da İtalya'yı ağırlayarak tamamlayacak.
Mika Godts Belçika'nın İtalya karşısındaki ilk golünü attı
HOROZLAR İTALYA'YI AĞIRLAYACAK
Fransa, üçüncü hafta karşılaşmasında 2 Ekim'de İtalya'yı konuk edecek. Zinedine Zidane'ın öğrencileri 5 Ekim'de Belçika'yı ağırlayacak. Fransa, kasım ayında 12 Kasım'da İtalya deplasmanına çıkacak ve grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da Türkiye'ye karşı oynayacak.
Fransa bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacak
BELÇİKA
Kaleciler: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser.
Savunma: Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne.
Orta saha: Romeo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin.
Forvet: Romelu Lukaku, Mika Godts, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo.
Belçika ile Fransa 3 puan savaşında
FRANSA
Kaleciler: Guillaume Restes, Mike Maignan, Jean Butez.
Savunma: Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Jeremy Jacquet.
Orta saha: Eduardo Camavinga, Manu Kone, Rayan Cherki, Michael Olise, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha.
Forvet: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Desire Doue.