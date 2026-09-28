UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Belçika-Fransa karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takım da gruptaki ilk maçını kazanarak mücadeleye 3 puanla başladı. Belçika, İtalya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Fransa, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu nedenle Brüksel'deki mücadele grup liderliği açısından da önem taşıyor.

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Belçika - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.