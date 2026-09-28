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Liderlik maçında devler karşı karşıya! Belçika - Fransa maçı A Spor CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile Fransa karşı karşıya geliyor. Mark van Bommel yönetimindeki Belçika, sahasında Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Fransa'yı ağırlayacak. King Baudouin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Dev maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 18:18 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 18:35
Liderlik maçında devler karşı karşıya! Belçika - Fransa maçı A Spor CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta ikinci hafta heyecanı Belçika-Fransa karşılaşmasıyla devam ediyor. İki takım da gruptaki ilk maçını kazanarak mücadeleye 3 puanla başladı. Belçika, İtalya deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönerken Fransa, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu nedenle Brüksel'deki mücadele grup liderliği açısından da önem taşıyor.

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Belçika - Fransa maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Belçika ilk maçında İtalya'yı 2-0 yendiBelçika ilk maçında İtalya'yı 2-0 yendi

FRANSA RESMİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Belçika ile Fransa arasındaki rekabet uzun yıllara dayanıyor. Paylaştığın verilerdeki hazırlık karşılaşmaları dışarıda bırakıldığında, iki ülke bugüne kadar 16 resmi maçta karşı karşıya geldi. Fransa bu karşılaşmaların 10'unu kazanırken Belçika 3 kez galip geldi. 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Fransızlar resmi maçlarda 33 gol atarken Belçika 18 gol kaydetti.

Belçika Fransa maçının ardından Türkiye ile karşılaşacakBelçika Fransa maçının ardından Türkiye ile karşılaşacak

BELÇİKA'NIN SON RESMİ GALİBİYETİ 1981'DE

Belçika'nın Fransa karşısındaki son resmi galibiyeti 9 Eylül 1981'de geldi. Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazandı.
Bu maçın ardından iki ekip arasında oynanan resmi karşılaşmalarda Belçika galibiyet elde edemedi.

Fransa ilk maçında milli takımımızı 1-0 yendiFransa ilk maçında milli takımımızı 1-0 yendi

MİLLİ TAKIMIMIZ KONUK OLACAK

Belçika, Fransa karşılaşmasının ardından gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Türkiye'yi konuk edecek. Mark van Bommel'in ekibi daha sonra 5 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da Türkiye'ye konuk olacak, grup aşamasını 15 Kasım'da İtalya'yı ağırlayarak tamamlayacak.

Mika Godts Belçika'nın İtalya karşısındaki ilk golünü attıMika Godts Belçika'nın İtalya karşısındaki ilk golünü attı

HOROZLAR İTALYA'YI AĞIRLAYACAK

Fransa, üçüncü hafta karşılaşmasında 2 Ekim'de İtalya'yı konuk edecek. Zinedine Zidane'ın öğrencileri 5 Ekim'de Belçika'yı ağırlayacak. Fransa, kasım ayında 12 Kasım'da İtalya deplasmanına çıkacak ve grup aşamasındaki son karşılaşmasını 15 Kasım'da Türkiye'ye karşı oynayacak.

Fransa bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacakFransa bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacak

BELÇİKA

Kaleciler: Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, Jari De Busser.

Savunma: Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Timothy Castagne.

Orta saha: Romeo Lavia, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Mandela Keita, Joaquin Seys, Diego Moreira, Hans Vanaken, Nicolas Raskin.

Forvet: Romelu Lukaku, Mika Godts, Lois Openda, Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Matias Fernandez-Pardo.

Belçika ile Fransa 3 puan savaşındaBelçika ile Fransa 3 puan savaşında

FRANSA

Kaleciler: Guillaume Restes, Mike Maignan, Jean Butez.

Savunma: Pierre Kalulu, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Leny Yoro, Maxence Lacroix, Jeremy Jacquet.

Orta saha: Eduardo Camavinga, Manu Kone, Rayan Cherki, Michael Olise, Andy Diouf, Adrien Rabiot, Maghnes Akliouche, Lucas Da Cunha.

Forvet: Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Esteban Lepaul, Desire Doue.

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