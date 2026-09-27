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Uluslar Ligi'nde Danimarka'dan kritik galibiyet! Galler'i devirdi

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Galler, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brian Riemer yönetimindeki ev sahibi ekip, Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 22:28 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2026 , 22:29
Uluslar Ligi’nde Danimarka’dan kritik galibiyet! Galler’i devirdi

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Norveç karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından sahaya çıkan Danimarka, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetine ulaştı. Portekiz'e 1-0 mağlup olduktan sonra Danimarka deplasmanından da puansız ayrılan Galler ise ilk iki maçında gol sevinci yaşayamadı.

İLK YARIDA VAR ENGELİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Danimarka, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede pozisyonlar buldu. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle öne geçse de VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında Rasmus Hojlund'un ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Baskısını sürdüren Danimarka'da Mikkel Damsgaard'ın şutu direkten döndü. Galler ise Connor Roberts ile yakaladığı fırsatta kaleci Filip Jorgensen'i geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Galler'i 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

BEN DAVIES KENDİ KALESİNE ATTI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Danimarka, aradığı golü 53. dakikada buldu. Mikkel Damsgaard'ın kullandığı serbest vuruşta Rasmus Hojlund ile birlikte topa yükselen Ben Davies, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

ISAKSEN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Danimarka, 66. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Damsgaard'ın kullandığı duran topun ardından Galler savunmasının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağa Isaksen vurdu. Savunmaya çarpan top üst direğin altından ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

Danimarka, Galler galibiyetinin ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki puanını 3'e yükseltti.Danimarka, Galler galibiyetinin ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki puanını 3'e yükseltti.

Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuç vermedi. Danimarka, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

DANİMARKA İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetine ulaşarak puanını 3'e yükseltti. Galler ise ikinci maçını da kaybederek puansız kaldı.

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