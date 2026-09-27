Norveç karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından sahaya çıkan Danimarka, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetine ulaştı. Portekiz'e 1-0 mağlup olduktan sonra Danimarka deplasmanından da puansız ayrılan Galler ise ilk iki maçında gol sevinci yaşayamadı.

İLK YARIDA VAR ENGELİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Danimarka, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede pozisyonlar buldu. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Gustav Isaksen'in golüyle öne geçse de VAR incelemesinde pozisyonun başlangıcında Rasmus Hojlund'un ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Baskısını sürdüren Danimarka'da Mikkel Damsgaard'ın şutu direkten döndü. Galler ise Connor Roberts ile yakaladığı fırsatta kaleci Filip Jorgensen'i geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.