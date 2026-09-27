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A Haber CANLI YAYIN: Almanya - Yunanistan Uluslar Ligi maçı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, sahasında Ivan Jovanovic'in çalıştırdığı Yunanistan'ı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 18:55
A Haber CANLI YAYIN: Almanya - Yunanistan Uluslar Ligi maçı

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta heyecan Almanya-Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya, taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Yunanistan ise deplasmanda 3 puan arayacak.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI YAYIN

Almanya - Yunanistan maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, taraftarının önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, taraftarının önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ALMANYA RESMİ MAÇLARDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Almanya ile Yunanistan, daha önce oynadıkları 4 resmi karşılaşmada 3 kez Almanya'nın galibiyetiyle sahadan ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yunanistan, Almanya karşısında henüz resmi maç galibiyeti elde edemedi.

İki ülke son olarak EURO 2012 çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Almanya, 22 Haziran 2012'de oynanan mücadeleyi 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta yer alan iki takımdan Almanya, Yunanistan'ı deplasmanda 4-2, sahasında ise 2-0 mağlup etti. İki ülke arasında EURO 1980'de oynanan karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

ALMANYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ RESMİ MAÇLAR

Tarih

Karşılaşma

Organizasyon

22 Haziran 2012

Almanya 4-2 Yunanistan

EURO 2012

28 Mart 2001

Yunanistan 2-4 Almanya

Dünya Kupası Elemeleri

2 Eylül 2000

Almanya 2-0 Yunanistan

Dünya Kupası Elemeleri

17 Haziran 1980

Almanya 0-0 Yunanistan

EURO 1980

Ivan Jovanovic'in çalıştırdığı Yunanistan, zorlu Almanya deplasmanında galibiyet peşindeIvan Jovanovic'in çalıştırdığı Yunanistan, zorlu Almanya deplasmanında galibiyet peşinde

PANZERLERİ ZOR MAÇLAR BEKLİYOR

Almanya, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Sırbistan'ı ağırlayacak. Panzerler, 4 Ekim'de ise Yunanistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında iki karşılaşma daha oynayacak olan Almanya, 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak. Almanlar, grup aşamasındaki son maçında ise 16 Kasım'da Hollanda'yı ağırlayacak.

Yunanistan ilk maçında Sırbistan'ı 2-1 yendiYunanistan ilk maçında Sırbistan'ı 2-1 yendi

YUNANİSTAN HOLLANDA'YI KONUK EDECEK

Yunanistan, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Hollanda'yı ağırlayacak. Yunan ekibi, 4 Ekim'de ise Almanya ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki ilk maçında 13 Kasım'da Hollanda deplasmanına çıkacak olan Yunanistan, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 16 Kasım'da Sırbistan'a karşı sahasında oynayacak.

Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldıAlmanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı

ALMANYA

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen, Finn Dahmen, Alexander Nubel.

Savunma: Yann Bisseck, Max Rosenfelder, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman, Nathaniel Brown, Hennes Behrens.

Orta saha: Yannik Engelhardt, Joshua Kimmich, Chris Fuhrich, Felix Nmecha, Kevin Schade, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Anton Stach, Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Serge Gnabry.

Forvet: Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib.

Yunanistan bir sonraki maçında Hollanda ile karşılaşacakYunanistan bir sonraki maçında Hollanda ile karşılaşacak

YUNANİSTAN

Kaleci: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas.

Savunma: Giorgos Vagiannidis, Andreas Ntoi, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos.

Orta saha: Dimitris Kourbelis, Thanasis Androutsos, Christos Zafeiris, Christos Mouzakitis.

Forvet: Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Christos Tzolis, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Andreas Tetteh, Konstantinos Karetsas.

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