Yunanistan ilk maçında Sırbistan'ı 2-1 yendi
YUNANİSTAN HOLLANDA'YI KONUK EDECEK
Yunanistan, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Hollanda'yı ağırlayacak. Yunan ekibi, 4 Ekim'de ise Almanya ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki ilk maçında 13 Kasım'da Hollanda deplasmanına çıkacak olan Yunanistan, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 16 Kasım'da Sırbistan'a karşı sahasında oynayacak.
Almanya ilk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı
ALMANYA
Kaleci: Marc-Andre ter Stegen, Finn Dahmen, Alexander Nubel.
Savunma: Yann Bisseck, Max Rosenfelder, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman, Nathaniel Brown, Hennes Behrens.
Orta saha: Yannik Engelhardt, Joshua Kimmich, Chris Fuhrich, Felix Nmecha, Kevin Schade, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Anton Stach, Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Serge Gnabry.
Forvet: Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib.
Yunanistan bir sonraki maçında Hollanda ile karşılaşacak
YUNANİSTAN
Kaleci: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas.
Savunma: Giorgos Vagiannidis, Andreas Ntoi, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos.
Orta saha: Dimitris Kourbelis, Thanasis Androutsos, Christos Zafeiris, Christos Mouzakitis.
Forvet: Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Christos Tzolis, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Andreas Tetteh, Konstantinos Karetsas.