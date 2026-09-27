UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta heyecan Almanya - Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Almanya , taraftarı önünde kazanmayı hedefliyor. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Yunanistan ise deplasmanda 3 puan arayacak.

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, taraftarının önünde sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

ALMANYA RESMİ MAÇLARDA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Almanya ile Yunanistan, daha önce oynadıkları 4 resmi karşılaşmada 3 kez Almanya'nın galibiyetiyle sahadan ayrıldı. İki takım arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yunanistan, Almanya karşısında henüz resmi maç galibiyeti elde edemedi.

İki ülke son olarak EURO 2012 çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Almanya, 22 Haziran 2012'de oynanan mücadeleyi 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı grupta yer alan iki takımdan Almanya, Yunanistan'ı deplasmanda 4-2, sahasında ise 2-0 mağlup etti. İki ülke arasında EURO 1980'de oynanan karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

ALMANYA İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ RESMİ MAÇLAR