EFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan, Augsburg Arena'da karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya, Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu.
İlk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, taraftarı önünde galibiyet ararken Sırbistan'ı 2-1 mağlup eden Yunanistan ise ikinci karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıktı.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Almanya, rakip kalede gol aradı. Yunanistan ise savunma güvenliğini ön planda tutarak ev sahibi ekibin hücumlarını durdurmaya çalıştı.
İki takımın da gol bulamadığı ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
KOURBELIS YUNANİSTAN'I ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, Yunanistan savunmasını aşmakta zorlandı. Konuk ekip ise 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Jürgen Klopp, karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle beraberlik golünü aradı. Ancak Yunanistan, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
YUNANİSTAN İKİDE İKİ YAPTI
Sırbistan'ın ardından Almanya'yı da mağlup eden Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise Hollanda beraberliğinin ardından Yunanistan karşısında da galibiyet elde edemedi ve 1 puanda kaldı.
GOL
ALMANYA 0-1 YUNANİSTAN
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Augsburg'da oynanan karşılaşmada Almanya beyaz, Yunanistan ise mavi formayla sahaya çıktı.
3' Conte gole yaklaştı
Yunanistan'da Andrews Tetteh, Joshua Kimmich'e yaptığı sert müdahalenin ardından Almanya'ya serbest vuruş kazandırdı.
Duran topun ardından ceza sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Bambase Conte, sağ alt köşeye vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.
6' İki takım da fırsat yakaladı
Almanya, Nathaniel Brown'ın sol kanattan geliştirdiği atakla etkili geldi. Ceza sahasına giren Brown, pasını merkeze hareketlenen Joshua Kimmich'e aktardı. Alman futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gönderdi.
Yunanistan'ın hızlı hücumunda ise Konstantinos Karetsas'ın şutu sol üst köşenin üzerinden dışarı çıktı.
10' Yunanistan fırsatı değerlendiremedi
Yunanistan, Christos Tzolis ile etkili gelmeye çalıştı. Ceza sahasının sol tarafında aşırtma pasla buluşan Tzolis, vuruş yapmakta gecikince Almanya savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
12' Vagnoman'dan kritik müdahaleler
Yunanistan, Christos Tzolis ile sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına giren Tzolis'in önünü kesen Josha Vagnoman, zamanında müdahaleyle topu uzaklaştırdı.
Kazanılan taç atışının ardından Panagiotis Retsos ceza sahasına girdi ancak Vagnoman ve Jonathan Tah birlikte müdahale ederek atağı sonlandırdı.
16' Bisseck sarı kart gördü
Almanya'da Yann Bisseck, rakip yarı alandan hücuma çıkan Andrews Tetteh'i iterek durdurdu. Hakem Chris Kavanagh, Alman savunmacıya sarı kart gösterdi.
Yunanistan, yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kazandı.
18' Yunanistan duran topu değerlendiremedi
Yunanistan'da kazanılan serbest vuruşu Christos Tzolis kullandı. Doğrudan kaleye vurmak yerine ceza sahasına aşırtma bir orta gönderen Tzolis'in pasında Jonathan Tah kafayla araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
20' Adeyemi'nin şutu üstten auta çıktı
Almanya, Felix Nmecha'nın pasında gole yaklaştı. Ceza sahası önünde sol tarafta topla buluşan Karim Adeyemi, sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Pozisyonun ardından hakem, atak sırasında Adeyemi'nin formasını çekerek rakibini durdurmaya çalışan Georgios Vagiannidis'e sarı kart gösterdi.
22' Karetsas sarı kart gördü
Yunanistan'da Konstantinos Karetsas, kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Almanya sol kanattan serbest vuruş kazandı.
24' Ebnoutalib gole yaklaştı
Almanya, Nathaniel Brown'ın ortasında önemli bir fırsat yakaladı. Yunanistan ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Younes Ebnoutalib, akrobatik bir vuruşla topu uzak köşeye göndermek istedi.
Meşin yuvarlak kalenin önünden geçerek sol taraftan auta çıktı.
27' Adeyemi mutlak fırsatı kaçırdı
Almanya, Karim Adeyemi ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta boş alan bulan Adeyemi, Konstantinos Tsimikas'ı geride bırakarak kaleye doğru ilerledi.
Kalesini terk eden Konstantinos Tzolakis'in üzerinden aşırtma bir vuruş yapan Alman futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
29' Almanya baskısını artırdı
Almanya, rakip yarı alanda yaptığı yoğun presle topu kısa sürede yeniden kazanmaya başladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri özellikle sol kanattan geliştirdikleri ataklarla Yunanistan savunmasını zorladı.
33' Almanya oyunun kontrolünü ele aldı
Almanya, karşılaşmanın ilk bölümündeki dengeli oyunun ardından rakip yarı alana yerleşti. Ev sahibi ekip hücumda daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan, savunmada kalabalık kalarak hızlı hücum fırsatları aradı.
38' Mavropanos tehlikeyi önledi
Almanya, sol kanatta Karim Adeyemi ve Felix Nmecha'nın yaptığı kısa paslarla etkili geldi. Adeyemi, ceza sahasında Joshua Kimmich'i topla buluşturmak istedi ancak Konstantinos Mavropanos araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.
42' Almanya'nın atağı sonuçsuz kaldı
Almanya, Josha Vagnoman, Felix Nmecha ve Karim Adeyemi'nin sağ kanatta yaptığı paslarla Yunanistan ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı.
Ancak Vangelis Pavlidis'in zamanında müdahalesiyle atak sona erdi. Ardından Bambase Conte'nin rakibine yaptığı faul nedeniyle Yunanistan serbest vuruş kazandı.
45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Augsburg'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | Almanya 0-0 Yunanistan
Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, Karim Adeyemi ve Bambase Conte ile gol fırsatları yakalasa da aradığı golü bulamadı.
İlk yarıda topa daha fazla sahip olan Almanya, Yunanistan savunması karşısında baskısını artırdı. Konuk ekip ise Konstantinos Karetsas ve Christos Tzolis ile geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı.
Almanya evinde Yuınanistan'a yenildi
46' İkinci yarı başladı
Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk 45 dakikası golsüz sona eren karşılaşmada iki takım da gol arayışını sürdürdü.
48' Conte'nin şutunu Tzolakis kurtardı
Almanya ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanatta topla buluşan Karim Adeyemi, pasını Bambase Conte'ye aktardı. Christos Zafeiris'ten sıyrılan Conte, ceza sahası çevresinden sağ alt köşeye vuruşunu yaptı ancak kaleci Konstantinos Tzolakis topu kontrol etti.
51' Almanya tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı
Almanya, Joshua Kimmich'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bambase Conte'nin, Christos Zafeiris'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazandı.
53' Nmecha gole yaklaştı
Almanya, serbest vuruştan sonuç alamasa da atağını sürdürdü. Ceza sahasının sol tarafına giren Karim Adeyemi, pasını Felix Nmecha'ya aktardı. Alman futbolcunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.
55' Retsos sarı kart gördü
Yunanistan'da Panagiotis Retsos, sol kanatta topu kazanmaya çalışan Karim Adeyemi'ye kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
57' Yunanistan'da iki değişiklik
Yunanistan'da Christos Zafeiris ve Andrews Tetteh oyundan çıktı. Dimitrios Kourbelis ile Fotis Ioannidis mücadeleye dahil oldu.
63' Almanya'da iki değişiklik
Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ikinci yarıdaki ilk oyuncu değişikliklerini yaptı. Kevin Schade ve Bambase Conte oyundan çıkarken Jonathan Burkardt ile Florian Wirtz mücadeleye dahil oldu.
66' Ioannidis mutlak fırsatı kaçırdı
Yunanistan, oyuna sonradan giren iki futbolcusuyla gole çok yaklaştı. Dimitrios Kourbelis, Joshua Kimmich'e yaptığı temiz müdahaleyle topu kazandı ve pasını sağ taraftaki Fotis Ioannidis'e aktardı.
Ceza sahasına giren Ioannidis'in kaleci Alexander Nubel'in yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.
68' Yunanistan tribünlerinden yoğun destek
Augsburg'da mücadeleyi takip eden Yunan taraftarlar, takımlarına desteklerini artırdı. Almanya'nın topa sahip olduğu bölümlerde tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.
70' Yunanistan etkili geldi
Yunanistan, Vangelis Pavlidis'in pasında Christos Tzolis ile hücum geliştirdi. Sağ tarafta topla buluşan Tzolis'in kale önüne gönderdiği topa hiçbir futbolcu dokunamadı. Jonathan Tah meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
73' GOL | Almanya 0-1 Yunanistan
Yunanistan, Dimitrios Kourbelis'in golüyle öne geçti. Christos Tzolis'in ceza sahasında verdiği pasta topla buluşan Kourbelis, vuruşunu yaptı.
Kayarak müdahalede bulunan Joshua Kimmich'in sağ bacağına çarpan top yön değiştirerek kaleci Alexander Nubel'i yanıltı ve ağlarla buluştu.
76' Bisseck gole yaklaştı
Almanya beraberlik golüne yaklaştı. Nathaniel Brown'ın ceza sahasına gönderdiği ortada rakibinin üzerinden yükselen Yann Bisseck, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
Aynı dakikada Almanya'da Karim Adeyemi oyundan çıkarken Serge Gnabry mücadeleye dahil oldu.
78' Tzolakis, Gnabry'ye geçit vermedi
Almanya, Serge Gnabry ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafından kaleye yönelen Gnabry'nin vuruşunda kaleci Konstantinos Tzolakis göğsüyle yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.
80' Yunanistan'da oyuncu değişikliği
Yunanistan'da Christos Tzolis oyundan çıkarken Giorgos Masouras mücadeleye dahil oldu.
83' Almanya'da son iki değişiklik
Almanya'da Nathaniel Brown ve Felix Nmecha oyundan çıktı. Hennes Behrens ile Anton Stach mücadeleye dahil oldu. Teknik direktör Jürgen Klopp, böylece beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı.
86' Bisseck'in röveşatası sonuçsuz kaldı
Almanya beraberlik golü için baskısını artırdı. Hennes Behrens'in sağ tarafa gönderdiği uzun topu Giorgos Masouras uzaklaştırınca ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
Joshua Kimmich'in arka direğe gönderdiği ortada Yann Bisseck röveşata vuruşunu yaptı. Kaleci Konstantinos Tzolakis topu kontrol ederken hakem oyunu durdurdu.
88' İki takım da fırsat yakaladı
Yunanistan, Fotis Ioannidis ile ikinci gole yaklaştı. Jonathan Tah'ın baskısından sıyrılarak şutunu çeken Ioannidis'in vuruşunda meşin yuvarlak sol üst köşenin yanından auta çıktı.
Hemen ardından Almanya'da Florian Wirtz'in yaptığı vuruş Dimitrios Kourbelis'e çarparak dışarı çıktı ancak hakem korner kararı vermedi.
89' Yunanistan'da son değişiklik
Yunanistan'da Vangelis Pavlidis oyundan çıkarken Giannis Michailidis mücadeleye dahil oldu.
90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Almanya, beraberlik golünü bulmak için rakip yarı alana yerleşerek baskısını artırdı.
Maç sonucu | Almanya 0-1 Yunanistan
Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Augsburg'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Dimitrios Kourbelis attı.
Almanya, ikinci yarıda Bambase Conte, Felix Nmecha, Yann Bisseck ve Serge Gnabry ile gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Konstantinos Tzolakis'i geçemedi. Yunanistan ise karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.