İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

EFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan, Augsburg Arena'da karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya, Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, taraftarı önünde galibiyet ararken Sırbistan'ı 2-1 mağlup eden Yunanistan ise ikinci karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıktı. İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Almanya, rakip kalede gol aradı. Yunanistan ise savunma güvenliğini ön planda tutarak ev sahibi ekibin hücumlarını durdurmaya çalıştı.

İki takımın da gol bulamadığı ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. KOURBELIS YUNANİSTAN'I ÖNE GEÇİRDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, Yunanistan savunmasını aşmakta zorlandı. Konuk ekip ise 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Jürgen Klopp, karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle beraberlik golünü aradı. Ancak Yunanistan, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı. YUNANİSTAN İKİDE İKİ YAPTI

Sırbistan'ın ardından Almanya'yı da mağlup eden Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise Hollanda beraberliğinin ardından Yunanistan karşısında da galibiyet elde edemedi ve 1 puanda kaldı. GOL ALMANYA 0-1 YUNANİSTAN Video Oynatma İkonu Kourbelis Almanya'yı devirdi

MAÇTAN DAKİKALAR 1' Maç başladı Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Augsburg'da oynanan karşılaşmada Almanya beyaz, Yunanistan ise mavi formayla sahaya çıktı. 3' Conte gole yaklaştı Yunanistan'da Andrews Tetteh, Joshua Kimmich'e yaptığı sert müdahalenin ardından Almanya'ya serbest vuruş kazandırdı. Duran topun ardından ceza sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Bambase Conte, sağ alt köşeye vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı. 6' İki takım da fırsat yakaladı Almanya, Nathaniel Brown'ın sol kanattan geliştirdiği atakla etkili geldi. Ceza sahasına giren Brown, pasını merkeze hareketlenen Joshua Kimmich'e aktardı. Alman futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gönderdi. Yunanistan'ın hızlı hücumunda ise Konstantinos Karetsas'ın şutu sol üst köşenin üzerinden dışarı çıktı. 10' Yunanistan fırsatı değerlendiremedi Yunanistan, Christos Tzolis ile etkili gelmeye çalıştı. Ceza sahasının sol tarafında aşırtma pasla buluşan Tzolis, vuruş yapmakta gecikince Almanya savunması araya girerek tehlikeyi önledi. 12' Vagnoman'dan kritik müdahaleler Yunanistan, Christos Tzolis ile sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına giren Tzolis'in önünü kesen Josha Vagnoman, zamanında müdahaleyle topu uzaklaştırdı. Kazanılan taç atışının ardından Panagiotis Retsos ceza sahasına girdi ancak Vagnoman ve Jonathan Tah birlikte müdahale ederek atağı sonlandırdı. 16' Bisseck sarı kart gördü Almanya'da Yann Bisseck, rakip yarı alandan hücuma çıkan Andrews Tetteh'i iterek durdurdu. Hakem Chris Kavanagh, Alman savunmacıya sarı kart gösterdi. Yunanistan, yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. 18' Yunanistan duran topu değerlendiremedi Yunanistan'da kazanılan serbest vuruşu Christos Tzolis kullandı. Doğrudan kaleye vurmak yerine ceza sahasına aşırtma bir orta gönderen Tzolis'in pasında Jonathan Tah kafayla araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 20' Adeyemi'nin şutu üstten auta çıktı Almanya, Felix Nmecha'nın pasında gole yaklaştı. Ceza sahası önünde sol tarafta topla buluşan Karim Adeyemi, sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Pozisyonun ardından hakem, atak sırasında Adeyemi'nin formasını çekerek rakibini durdurmaya çalışan Georgios Vagiannidis'e sarı kart gösterdi. 22' Karetsas sarı kart gördü Yunanistan'da Konstantinos Karetsas, kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Almanya sol kanattan serbest vuruş kazandı. 24' Ebnoutalib gole yaklaştı Almanya, Nathaniel Brown'ın ortasında önemli bir fırsat yakaladı. Yunanistan ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Younes Ebnoutalib, akrobatik bir vuruşla topu uzak köşeye göndermek istedi. Meşin yuvarlak kalenin önünden geçerek sol taraftan auta çıktı. 27' Adeyemi mutlak fırsatı kaçırdı Almanya, Karim Adeyemi ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta boş alan bulan Adeyemi, Konstantinos Tsimikas'ı geride bırakarak kaleye doğru ilerledi. Kalesini terk eden Konstantinos Tzolakis'in üzerinden aşırtma bir vuruş yapan Alman futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi. 29' Almanya baskısını artırdı Almanya, rakip yarı alanda yaptığı yoğun presle topu kısa sürede yeniden kazanmaya başladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri özellikle sol kanattan geliştirdikleri ataklarla Yunanistan savunmasını zorladı. 33' Almanya oyunun kontrolünü ele aldı Almanya, karşılaşmanın ilk bölümündeki dengeli oyunun ardından rakip yarı alana yerleşti. Ev sahibi ekip hücumda daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan, savunmada kalabalık kalarak hızlı hücum fırsatları aradı. 38' Mavropanos tehlikeyi önledi Almanya, sol kanatta Karim Adeyemi ve Felix Nmecha'nın yaptığı kısa paslarla etkili geldi. Adeyemi, ceza sahasında Joshua Kimmich'i topla buluşturmak istedi ancak Konstantinos Mavropanos araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 42' Almanya'nın atağı sonuçsuz kaldı Almanya, Josha Vagnoman, Felix Nmecha ve Karim Adeyemi'nin sağ kanatta yaptığı paslarla Yunanistan ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı. Ancak Vangelis Pavlidis'in zamanında müdahalesiyle atak sona erdi. Ardından Bambase Conte'nin rakibine yaptığı faul nedeniyle Yunanistan serbest vuruş kazandı. 45' İlk yarıya 1 dakika eklendi Augsburg'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi. İlk yarı sonucu | Almanya 0-0 Yunanistan Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, Karim Adeyemi ve Bambase Conte ile gol fırsatları yakalasa da aradığı golü bulamadı. İlk yarıda topa daha fazla sahip olan Almanya, Yunanistan savunması karşısında baskısını artırdı. Konuk ekip ise Konstantinos Karetsas ve Christos Tzolis ile geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı.