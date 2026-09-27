CANLI YAYIN
Haberler Uluslar Ligi Haberleri

Panzerler yerle bir! Almanlara evinde büyük şok

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un ikinci maçında Almanya, sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. Augsburg Arena'da oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitris Kourbelis kaydetti. Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, grupta galibiyetle tanışamazken Yunanistan üst üste ikinci maçını kazandı. İşte A Haber'den canlı yayınlanan maçta atılan gol...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 18:55 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 00:04
Panzerler yerle bir! Almanlara evinde büyük şok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya ile Yunanistan, Augsburg Arena'da karşı karşıya geldi. Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Almanya, Ivan Jovanovic yönetimindeki Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu.

İlk maçında Hollanda ile 1-1 berabere kalan Almanya, taraftarı önünde galibiyet ararken Sırbistan'ı 2-1 mağlup eden Yunanistan ise ikinci karşılaşmasına 3 puan hedefiyle çıktı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan Almanya, rakip kalede gol aradı. Yunanistan ise savunma güvenliğini ön planda tutarak ev sahibi ekibin hücumlarını durdurmaya çalıştı.
İki takımın da gol bulamadığı ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

KOURBELIS YUNANİSTAN'I ÖNE GEÇİRDİ
İkinci yarıda baskısını artıran Almanya, Yunanistan savunmasını aşmakta zorlandı. Konuk ekip ise 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Jürgen Klopp, karşılaşmanın son bölümünde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle beraberlik golünü aradı. Ancak Yunanistan, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak Almanya deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

YUNANİSTAN İKİDE İKİ YAPTI
Sırbistan'ın ardından Almanya'yı da mağlup eden Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.
Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya ise Hollanda beraberliğinin ardından Yunanistan karşısında da galibiyet elde edemedi ve 1 puanda kaldı.

GOL

ALMANYA 0-1 YUNANİSTAN

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Kourbelis Almanya'yı devirdi

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Augsburg'da oynanan karşılaşmada Almanya beyaz, Yunanistan ise mavi formayla sahaya çıktı.

3' Conte gole yaklaştı

Yunanistan'da Andrews Tetteh, Joshua Kimmich'e yaptığı sert müdahalenin ardından Almanya'ya serbest vuruş kazandırdı.

Duran topun ardından ceza sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Bambase Conte, sağ alt köşeye vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.

6' İki takım da fırsat yakaladı

Almanya, Nathaniel Brown'ın sol kanattan geliştirdiği atakla etkili geldi. Ceza sahasına giren Brown, pasını merkeze hareketlenen Joshua Kimmich'e aktardı. Alman futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu farklı şekilde auta gönderdi.

Yunanistan'ın hızlı hücumunda ise Konstantinos Karetsas'ın şutu sol üst köşenin üzerinden dışarı çıktı.

10' Yunanistan fırsatı değerlendiremedi

Yunanistan, Christos Tzolis ile etkili gelmeye çalıştı. Ceza sahasının sol tarafında aşırtma pasla buluşan Tzolis, vuruş yapmakta gecikince Almanya savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

12' Vagnoman'dan kritik müdahaleler

Yunanistan, Christos Tzolis ile sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına giren Tzolis'in önünü kesen Josha Vagnoman, zamanında müdahaleyle topu uzaklaştırdı.

Kazanılan taç atışının ardından Panagiotis Retsos ceza sahasına girdi ancak Vagnoman ve Jonathan Tah birlikte müdahale ederek atağı sonlandırdı.

16' Bisseck sarı kart gördü

Almanya'da Yann Bisseck, rakip yarı alandan hücuma çıkan Andrews Tetteh'i iterek durdurdu. Hakem Chris Kavanagh, Alman savunmacıya sarı kart gösterdi.

Yunanistan, yaklaşık 25 metre mesafeden serbest vuruş kazandı.

18' Yunanistan duran topu değerlendiremedi

Yunanistan'da kazanılan serbest vuruşu Christos Tzolis kullandı. Doğrudan kaleye vurmak yerine ceza sahasına aşırtma bir orta gönderen Tzolis'in pasında Jonathan Tah kafayla araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

20' Adeyemi'nin şutu üstten auta çıktı

Almanya, Felix Nmecha'nın pasında gole yaklaştı. Ceza sahası önünde sol tarafta topla buluşan Karim Adeyemi, sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Pozisyonun ardından hakem, atak sırasında Adeyemi'nin formasını çekerek rakibini durdurmaya çalışan Georgios Vagiannidis'e sarı kart gösterdi.

22' Karetsas sarı kart gördü

Yunanistan'da Konstantinos Karetsas, kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Almanya sol kanattan serbest vuruş kazandı.

24' Ebnoutalib gole yaklaştı

Almanya, Nathaniel Brown'ın ortasında önemli bir fırsat yakaladı. Yunanistan ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Younes Ebnoutalib, akrobatik bir vuruşla topu uzak köşeye göndermek istedi.

Meşin yuvarlak kalenin önünden geçerek sol taraftan auta çıktı.

27' Adeyemi mutlak fırsatı kaçırdı

Almanya, Karim Adeyemi ile gole çok yaklaştı. Sol kanatta boş alan bulan Adeyemi, Konstantinos Tsimikas'ı geride bırakarak kaleye doğru ilerledi.

Kalesini terk eden Konstantinos Tzolakis'in üzerinden aşırtma bir vuruş yapan Alman futbolcu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

29' Almanya baskısını artırdı

Almanya, rakip yarı alanda yaptığı yoğun presle topu kısa sürede yeniden kazanmaya başladı. Jürgen Klopp'un öğrencileri özellikle sol kanattan geliştirdikleri ataklarla Yunanistan savunmasını zorladı.

33' Almanya oyunun kontrolünü ele aldı

Almanya, karşılaşmanın ilk bölümündeki dengeli oyunun ardından rakip yarı alana yerleşti. Ev sahibi ekip hücumda daha fazla pozisyon üretirken Yunanistan, savunmada kalabalık kalarak hızlı hücum fırsatları aradı.

38' Mavropanos tehlikeyi önledi

Almanya, sol kanatta Karim Adeyemi ve Felix Nmecha'nın yaptığı kısa paslarla etkili geldi. Adeyemi, ceza sahasında Joshua Kimmich'i topla buluşturmak istedi ancak Konstantinos Mavropanos araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

42' Almanya'nın atağı sonuçsuz kaldı

Almanya, Josha Vagnoman, Felix Nmecha ve Karim Adeyemi'nin sağ kanatta yaptığı paslarla Yunanistan ceza sahasına yaklaşmaya çalıştı.

Ancak Vangelis Pavlidis'in zamanında müdahalesiyle atak sona erdi. Ardından Bambase Conte'nin rakibine yaptığı faul nedeniyle Yunanistan serbest vuruş kazandı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Augsburg'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Almanya 0-0 Yunanistan

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, Karim Adeyemi ve Bambase Conte ile gol fırsatları yakalasa da aradığı golü bulamadı.

İlk yarıda topa daha fazla sahip olan Almanya, Yunanistan savunması karşısında baskısını artırdı. Konuk ekip ise Konstantinos Karetsas ve Christos Tzolis ile geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı.

Almanya evinde Yuınanistan'a yenildiAlmanya evinde Yuınanistan'a yenildi

46' İkinci yarı başladı

Almanya ile Yunanistan arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk 45 dakikası golsüz sona eren karşılaşmada iki takım da gol arayışını sürdürdü.

48' Conte'nin şutunu Tzolakis kurtardı

Almanya ikinci yarıya etkili başladı. Sağ kanatta topla buluşan Karim Adeyemi, pasını Bambase Conte'ye aktardı. Christos Zafeiris'ten sıyrılan Conte, ceza sahası çevresinden sağ alt köşeye vuruşunu yaptı ancak kaleci Konstantinos Tzolakis topu kontrol etti.

51' Almanya tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı

Almanya, Joshua Kimmich'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Bambase Conte'nin, Christos Zafeiris'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından serbest vuruş kazandı.

53' Nmecha gole yaklaştı

Almanya, serbest vuruştan sonuç alamasa da atağını sürdürdü. Ceza sahasının sol tarafına giren Karim Adeyemi, pasını Felix Nmecha'ya aktardı. Alman futbolcunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından az farkla auta çıktı.

55' Retsos sarı kart gördü

Yunanistan'da Panagiotis Retsos, sol kanatta topu kazanmaya çalışan Karim Adeyemi'ye kayarak yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

57' Yunanistan'da iki değişiklik

Yunanistan'da Christos Zafeiris ve Andrews Tetteh oyundan çıktı. Dimitrios Kourbelis ile Fotis Ioannidis mücadeleye dahil oldu.

63' Almanya'da iki değişiklik

Almanya Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ikinci yarıdaki ilk oyuncu değişikliklerini yaptı. Kevin Schade ve Bambase Conte oyundan çıkarken Jonathan Burkardt ile Florian Wirtz mücadeleye dahil oldu.

66' Ioannidis mutlak fırsatı kaçırdı

Yunanistan, oyuna sonradan giren iki futbolcusuyla gole çok yaklaştı. Dimitrios Kourbelis, Joshua Kimmich'e yaptığı temiz müdahaleyle topu kazandı ve pasını sağ taraftaki Fotis Ioannidis'e aktardı.

Ceza sahasına giren Ioannidis'in kaleci Alexander Nubel'in yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

68' Yunanistan tribünlerinden yoğun destek

Augsburg'da mücadeleyi takip eden Yunan taraftarlar, takımlarına desteklerini artırdı. Almanya'nın topa sahip olduğu bölümlerde tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

70' Yunanistan etkili geldi

Yunanistan, Vangelis Pavlidis'in pasında Christos Tzolis ile hücum geliştirdi. Sağ tarafta topla buluşan Tzolis'in kale önüne gönderdiği topa hiçbir futbolcu dokunamadı. Jonathan Tah meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

73' GOL | Almanya 0-1 Yunanistan

Yunanistan, Dimitrios Kourbelis'in golüyle öne geçti. Christos Tzolis'in ceza sahasında verdiği pasta topla buluşan Kourbelis, vuruşunu yaptı.

Kayarak müdahalede bulunan Joshua Kimmich'in sağ bacağına çarpan top yön değiştirerek kaleci Alexander Nubel'i yanıltı ve ağlarla buluştu.

76' Bisseck gole yaklaştı

Almanya beraberlik golüne yaklaştı. Nathaniel Brown'ın ceza sahasına gönderdiği ortada rakibinin üzerinden yükselen Yann Bisseck, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

Aynı dakikada Almanya'da Karim Adeyemi oyundan çıkarken Serge Gnabry mücadeleye dahil oldu.

78' Tzolakis, Gnabry'ye geçit vermedi

Almanya, Serge Gnabry ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ tarafından kaleye yönelen Gnabry'nin vuruşunda kaleci Konstantinos Tzolakis göğsüyle yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

80' Yunanistan'da oyuncu değişikliği

Yunanistan'da Christos Tzolis oyundan çıkarken Giorgos Masouras mücadeleye dahil oldu.

83' Almanya'da son iki değişiklik

Almanya'da Nathaniel Brown ve Felix Nmecha oyundan çıktı. Hennes Behrens ile Anton Stach mücadeleye dahil oldu. Teknik direktör Jürgen Klopp, böylece beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı.

86' Bisseck'in röveşatası sonuçsuz kaldı

Almanya beraberlik golü için baskısını artırdı. Hennes Behrens'in sağ tarafa gönderdiği uzun topu Giorgos Masouras uzaklaştırınca ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

Joshua Kimmich'in arka direğe gönderdiği ortada Yann Bisseck röveşata vuruşunu yaptı. Kaleci Konstantinos Tzolakis topu kontrol ederken hakem oyunu durdurdu.

88' İki takım da fırsat yakaladı

Yunanistan, Fotis Ioannidis ile ikinci gole yaklaştı. Jonathan Tah'ın baskısından sıyrılarak şutunu çeken Ioannidis'in vuruşunda meşin yuvarlak sol üst köşenin yanından auta çıktı.

Hemen ardından Almanya'da Florian Wirtz'in yaptığı vuruş Dimitrios Kourbelis'e çarparak dışarı çıktı ancak hakem korner kararı vermedi.

89' Yunanistan'da son değişiklik

Yunanistan'da Vangelis Pavlidis oyundan çıkarken Giannis Michailidis mücadeleye dahil oldu.

90+1' Maçın sonuna 4 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Almanya, beraberlik golünü bulmak için rakip yarı alana yerleşerek baskısını artırdı.

Maç sonucu | Almanya 0-1 Yunanistan

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta Almanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Augsburg'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekibe galibiyeti getiren golü 73. dakikada Dimitrios Kourbelis attı.

Almanya, ikinci yarıda Bambase Conte, Felix Nmecha, Yann Bisseck ve Serge Gnabry ile gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Konstantinos Tzolakis'i geçemedi. Yunanistan ise karşılaşmanın son bölümünde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan üç puanla ayrıldı.

PANZERLERİ ZOR MAÇLAR BEKLİYOR

Almanya, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Sırbistan'ı ağırlayacak. Panzerler, 4 Ekim'de ise Yunanistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında iki karşılaşma daha oynayacak olan Almanya, 13 Kasım'da Sırbistan'a konuk olacak. Almanlar, grup aşamasındaki son maçında ise 16 Kasım'da Hollanda'yı ağırlayacak.

YUNANİSTAN HOLLANDA'YI KONUK EDECEK

Yunanistan, Uluslar Ligi'nin üçüncü maçında 1 Ekim'de Hollanda'yı ağırlayacak. Yunan ekibi, 4 Ekim'de ise Almanya ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Kasım ayındaki ilk maçında 13 Kasım'da Hollanda deplasmanına çıkacak olan Yunanistan, grup aşamasındaki son karşılaşmasını 16 Kasım'da Sırbistan'a karşı sahasında oynayacak.

ALMANYA

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen, Finn Dahmen, Alexander Nubel.

Savunma: Yann Bisseck, Max Rosenfelder, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman, Nathaniel Brown, Hennes Behrens.

Orta saha: Yannik Engelhardt, Joshua Kimmich, Chris Fuhrich, Felix Nmecha, Kevin Schade, Nadiem Amiri, Bambase Conte, Anton Stach, Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Serge Gnabry.

Forvet: Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib.

YUNANİSTAN

Kaleci: Odysseas Vlachodimos, Kostas Tzolakis, Christos Mandas.

Savunma: Giorgos Vagiannidis, Andreas Ntoi, Ntinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Kostas Tsimikas, Giorgos Kyriakopoulos.

Orta saha: Dimitris Kourbelis, Thanasis Androutsos, Christos Zafeiris, Christos Mouzakitis.

Forvet: Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Tasos Douvikas, Christos Tzolis, Charalampos Kostoulas, Vangelis Pavlidis, Andreas Tetteh, Konstantinos Karetsas.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kozinoğlu dosyasında doktor Turgay Tamer’in sır ölümü! Eşinin ilk ifadesi: Telefon kullanmıyordu
Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK bildirimi sonrası Melis Sandal için tedbir kararı değişti
Jesus’tan fire yok! Portekiz ikinci maçında da galip
Gaziantep’te kara yolunda can pazarı! Midibüs otomobille çarpışıp devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
Cevdet Yılmaz duyurdu: Terörsüz Türkiye Kurulu toplanıyor! 4 alt kurul devrede
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Seçimlerde adayımız Recep Tayyip Erdoğan
Kabine toplanıyor... 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum
Fon soruşturmasında Tera Portföy Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Nuh’un Gemisi gizeminde yeni iz! Ağrı’daki radar taramalarında dikkat çeken boşluklara rastlandı
CHP’den AK Parti’ye geçen Adalar Belediyesinde çöp kamyonu fiyaskosu! Çalışan bir araç bile yok
AK Parti’den fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir
Milyoner yarışmacısı Zeynep bilemediğim için biraz laf yiyeceğim dedi babasının yanıtıyla elendi
Er meydanlarında Arap Osman olarak tanınan Osman Ali Davutoğlu Başkan Erdoğan’la yaşadığı diyaloğu anlattı
Galatasaray’dan savunmaya dünya yıldızı! Ocak ve sezon sonu için iki ayrı plan
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Muhittin Böcek için 5 milyon dolar iddiası: Mustafa Erdem hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe’de dev transfer operasyonu! 35 milyon euro gözden çıkarıldı
İşgalcilerden Mescid-i Aksa’ya Sukot baskını! Türkiye’den tepkiler peş peşe: Kabul edilemez
Başkan Erdoğan’dan fon mağduriyeti talimatı! 1 milyon TL’lik formül masada
Mersin’de dev ulaşım projesi: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor! Çalışmalarda yüzde 98 seviyesine ulaşıldı
Arzu Uçar’dan Özgür Özel’e İmamoğlu tepkisi: Hepsi yalan hiç kimse aramadı