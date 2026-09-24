Dünya Kupası biletini play-off finalinde kaybeden Danimarka, Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavını Norveç deplasmanında veriyor.
DANİMARKA'NIN 2025 VE 2026 MAÇLARI
Danimarka, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan İskandinav ekibi, rövanşta rakibine uzatmalarda 5-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İskoçya, Yunanistan ve Belarus'un bulunduğu C Grubu'nda mücadele eden Danimarka, elemelerine İskoçya karşısında aldığı golsüz beraberlikle başladı. Yunanistan'ı 3-0, Belarus'u 6-0 ve Yunanistan'ı 3-1 mağlup eden Danimarka, Belarus ile 2-2 berabere kaldı. Son maçında ise İskoçya'ya 4-2 yenilerek 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.
Play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Danimarka, finalde Çekya ile karşılaştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 tamamlanan mücadelede rakibine penaltılarda 3-1 mağlup olan Danimarka, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Danimarka, 2025 ve 2026 yıllarında oynadığı 10 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 25 kez havalandıran İskandinav ekibi, kalesinde 14 gol gördü.
* Çekya karşısındaki penaltı mağlubiyeti, istatistiklerde beraberlik olarak hesaplandı.
Norveç ile Danimarka arasındaki son resmi karşılaşma 2011 yılında oynandı. Danimarka, Nicklas Bendtner'in 2 golüyle sahadan galip ayrıldı.
NORVEÇ KADROSU
Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik
Defans: Kristoffer Ajer, Odin Bjørtuft, Torbjorn Heggem, Sondre Klingen Langas, Marcus Pedersen, Fredrik Sjovold, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Ostigard
Orta saha: Thelo Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt, Martin Odegaard
Forvet: Ole Didrik Blomberg, Oscar Bobb, Antonio Nusa, Erik Botheim, Jorgen Strand Larsen, Erling Haaland
Erling Haaland ve Rasmus Hojlund'un karşı karşıya geleceği mücadelede iki İskandinav ülkesi, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlamanın peşinde.
DANİMARKA KADROSU
Kaleciler: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen
Defans: Andreas Christensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Victor Nelsson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Viktor Bak, Patrick Dorgu
Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Thomas Jorgensen, Gustav Isaksen, Albert Gronbaek
Forvet: Adam Daghim, Rasmus Hojlund, Kasper Dolberg, Kasper Hogh