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Vikingler karşı karşıya: Norveç - Danimarka Uluslar Ligi maçı a2 CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Norveç ile Danimarka karşı karşıya gelecek. İskandinav futbolunun iki temsilcisi, turnuvaya galibiyetle başlayarak ilk 3 puanını almak istiyor. Saat 21.45'te başlayacak ve a2'de yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 18:44 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:13
Vikingler karşı karşıya: Norveç - Danimarka Uluslar Ligi maçı a2 CANLI YAYIN

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Norveç ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler'in yöneteceği mücadele, Norveç'in başkenti Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda oynanacak.

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Norveç - Danimarka maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Norveç ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk maçında Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda karşı karşıya geliyor.Norveç ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk maçında Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

NORVEÇ VE DANİMARKA'NIN REKABETİ

Norveç ile Danimarka arasındaki rekabet, 1912 Stockholm Olimpiyatları'na kadar uzanıyor. İki ülke, 1912 Olimpiyatları'ndaki karşılaşma ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplam 7 kez karşı karşıya geldi. Danimarka bu mücadelelerin 5'ini kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Norveç ise söz konusu 7 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

İki takımın bu organizasyonlardaki son mücadelesi, 6 Eylül 2011'de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynandı. Danimarka, Nicklas Bendtner'in attığı 2 golle Norveç'i 2-0 mağlup etti. İki ülke arasındaki son karşılaşma ise 8 Haziran 2024'te oynanan hazırlık maçı oldu. Danimarka, bu mücadeleyi 3-1 kazandı.

Erling Haaland'ın formasını giydiği Norveç, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.Erling Haaland'ın formasını giydiği Norveç, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Uluslar Ligi'ne galibiyetle başlamayı hedefliyor.

NORVEÇ'İN 2026 MAÇLARI

Norveç, 2026 Dünya Kupası'nda Irak, Senegal ve Fransa'nın bulunduğu I Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Irak karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle başlayan İskandinav ekibi, ikinci karşılaşmada Senegal'i 3-2 mağlup etti. Grubun son maçında ise Fransa'ya 4-1 yenildi.

Son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup eden Norveç, son 16 turunda Brezilya ile karşılaştı. Güney Amerika temsilcisini de 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Norveç, İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 kaybederek Dünya Kupası'na veda etti.

Norveç, Dünya Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran İskandinav ekibi, kalesinde 11 gol gördü.

Dünya Kupası biletini play-off finalinde kaybeden Danimarka, Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavını Norveç deplasmanında veriyor.Dünya Kupası biletini play-off finalinde kaybeden Danimarka, Uluslar Ligi'ndeki ilk sınavını Norveç deplasmanında veriyor.

DANİMARKA'NIN 2025 VE 2026 MAÇLARI

Danimarka, 2025 yılında UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Portekiz ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan İskandinav ekibi, rövanşta rakibine uzatmalarda 5-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İskoçya, Yunanistan ve Belarus'un bulunduğu C Grubu'nda mücadele eden Danimarka, elemelerine İskoçya karşısında aldığı golsüz beraberlikle başladı. Yunanistan'ı 3-0, Belarus'u 6-0 ve Yunanistan'ı 3-1 mağlup eden Danimarka, Belarus ile 2-2 berabere kaldı. Son maçında ise İskoçya'ya 4-2 yenilerek 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Danimarka, finalde Çekya ile karşılaştı. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 tamamlanan mücadelede rakibine penaltılarda 3-1 mağlup olan Danimarka, 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Danimarka, 2025 ve 2026 yıllarında oynadığı 10 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 25 kez havalandıran İskandinav ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

* Çekya karşısındaki penaltı mağlubiyeti, istatistiklerde beraberlik olarak hesaplandı.

Norveç ile Danimarka arasındaki son resmi karşılaşma 2011 yılında oynandı. Danimarka, Nicklas Bendtner'in 2 golüyle sahadan galip ayrıldı.Norveç ile Danimarka arasındaki son resmi karşılaşma 2011 yılında oynandı. Danimarka, Nicklas Bendtner'in 2 golüyle sahadan galip ayrıldı.

NORVEÇ KADROSU

Kaleciler: Orjan Haskjold Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Defans: Kristoffer Ajer, Odin Bjørtuft, Torbjorn Heggem, Sondre Klingen Langas, Marcus Pedersen, Fredrik Sjovold, Julian Ryerson, David Moller Wolfe, Leo Ostigard

Orta saha: Thelo Aasgaard, Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt, Martin Odegaard

Forvet: Ole Didrik Blomberg, Oscar Bobb, Antonio Nusa, Erik Botheim, Jorgen Strand Larsen, Erling Haaland

Erling Haaland ve Rasmus Hojlund'un karşı karşıya geleceği mücadelede iki İskandinav ülkesi, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlamanın peşinde.Erling Haaland ve Rasmus Hojlund'un karşı karşıya geleceği mücadelede iki İskandinav ülkesi, Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlamanın peşinde.

DANİMARKA KADROSU

Kaleciler: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen

Defans: Andreas Christensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Victor Nelsson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Viktor Bak, Patrick Dorgu

Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Mikkel Damsgaard, Thomas Jorgensen, Gustav Isaksen, Albert Gronbaek

Forvet: Adam Daghim, Rasmus Hojlund, Kasper Dolberg, Kasper Hogh

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