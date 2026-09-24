Norveç ile Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk maçında Oslo'daki Ullevaal Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

NORVEÇ VE DANİMARKA'NIN REKABETİ

Norveç ile Danimarka arasındaki rekabet, 1912 Stockholm Olimpiyatları'na kadar uzanıyor. İki ülke, 1912 Olimpiyatları'ndaki karşılaşma ile Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde toplam 7 kez karşı karşıya geldi. Danimarka bu mücadelelerin 5'ini kazanırken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Norveç ise söz konusu 7 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.

İki takımın bu organizasyonlardaki son mücadelesi, 6 Eylül 2011'de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynandı. Danimarka, Nicklas Bendtner'in attığı 2 golle Norveç'i 2-0 mağlup etti. İki ülke arasındaki son karşılaşma ise 8 Haziran 2024'te oynanan hazırlık maçı oldu. Danimarka, bu mücadeleyi 3-1 kazandı.