"Kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya bu buluşmayı tertipledikleri için teşekkür ediyorum. Geleneksel hale gelen bu toplantılar birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile oluyor. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasının temelinde yatan düşünce budur. Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir.

Başkan Erdoğan konuşmasında Suriye, Hürmüz Boğazı ve Mekke Paktı konularına değindi. (Fotoğraf: AA)

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Amerika'yla yakın iş birliğimizin sadece iki planla değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken katılımınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."