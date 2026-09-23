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Okan Buruk 'Dingil' demişti! Türkiye-Fransa maçına atandı

Uluslar Ligi’nde Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın Kocaeli’de oynayacağı mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Felix Zwayer yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise daha önce Galatasaray maçında görev yapan Christian Dingert oldu. Okan Buruk, Dingert'e maçın ardından tepki göstermiş ve basın toplantısında "Dingil de diyorlar" şeklinde bir ifade kullanmıştı.

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Giriş Tarihi :23 Eylül 2026 , 12:11 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2026 , 12:14
Okan Buruk ’Dingil’ demişti! Türkiye-Fransa maçına atandı

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A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde cuma günü Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı.

Mücadelenin orta hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olarak belirlendi.

Felix Zwayer Türkiye-Fransa maçına atandı.Felix Zwayer Türkiye-Fransa maçına atandı.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Almanya Futbol Federasyonu'ndan belirlenirken, VAR koltuğunda Christian Dingert görev yapacak.

Dingert'in atanması, Galatasaray cephesindeki geçmişi nedeniyle dikkat çekiyor. Alman hakem, daha önce Sporting ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Dingert, Okan Buruk'un tepkisini çekmişti.Dingert, Okan Buruk'un tepkisini çekmişti.
DINGERT GALATASARAY MAÇINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Söz konusu karşılaşmada Dingert, Aleksey Batrakov'a yapılan hareketin ardından orta hakemi VAR incelemesi için monitöre davet etmemesi nedeniyle eleştirilmişti.

Ayrıca Sporting lehine verilen penaltı kararında da orta hakemi uyarmadığı belirtilmişti.


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maçın ardından hakem kararlarına yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Okan Buruk, 13 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm." şeklinde konuşmuştu.

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