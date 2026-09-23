Felix Zwayer Türkiye-Fransa maçına atandı.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Almanya Futbol Federasyonu'ndan belirlenirken, VAR koltuğunda Christian Dingert görev yapacak.

Dingert'in atanması, Galatasaray cephesindeki geçmişi nedeniyle dikkat çekiyor. Alman hakem, daha önce Sporting ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı.