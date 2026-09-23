A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde cuma günü Fransa ile Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.
Kritik mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev yapacak hakem kadrosunu açıkladı.
Mücadelenin orta hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer olarak belirlendi.
Felix Zwayer Türkiye-Fransa maçına atandı.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI
Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Almanya Futbol Federasyonu'ndan belirlenirken, VAR koltuğunda Christian Dingert görev yapacak.
Dingert'in atanması, Galatasaray cephesindeki geçmişi nedeniyle dikkat çekiyor. Alman hakem, daha önce Sporting ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
Dingert, Okan Buruk'un tepkisini çekmişti.
DINGERT GALATASARAY MAÇINDA ELEŞTİRİLMİŞTİ
Söz konusu karşılaşmada Dingert, Aleksey Batrakov'a yapılan hareketin ardından orta hakemi VAR incelemesi için monitöre davet etmemesi nedeniyle eleştirilmişti.
Ayrıca Sporting lehine verilen penaltı kararında da orta hakemi uyarmadığı belirtilmişti.