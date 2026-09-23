Başkan Erdoğan Ege'den girdi, Kıbrıs'tan çıktı! Yunan'a dert oldu: Türkiye Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a varlığını ilan etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "KKTC'nin tanınması" ve "Doğu Akdeniz Konferansı" çağrısı Yunan basınına dert oldu. Atina merkezli Ta Nea provokatif bir dille Başkan Erdoğan'ı hedef alıp "Erdoğan'ın BM'deki provokasyon dalgası yeni bir boyut kazandı: Doğu Akdeniz'de "paylaşım" talep etti" başlığını kullandı. Ankara'daki NATO Zirvesi'ne dikkat çeken Yunanlar, Başkan Erdoğan'ın Avrupa'nın güvenliği ve Balkanlar ile ilgili sözleri için "Türkiye Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a varlığını ilan etti" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı tarihi konuşma dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
Erdoğan, önceki yıllarda BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği hitaplarda olduğu gibi bu yılki konuşmasında da küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha âdil bir düzen çağrısında bulundu. Yine Gazzeli mazlumların sesi oldu.
KKTC VE DOĞU AKDENİZ KONFERANSI ÇAĞRISI
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi gerektiğini belirten, tüm uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya davet eden Başkan Erdoğan, "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır" dedi.
AVRUPA'YA MESAJ: KITANIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR
Erdoğan, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine dikkat çekip "Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
YUNAN'A DERT OLAN KONUŞMA
Başkan Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması ve Doğu Akdeniz Konferansı çağrısı şu sıralar İsrail'le Türkiye karşıtı ittifak içinde olan Yunanistan'da çokça konuşuldu.
Yunan gazetesi Ta Nea, KKTC ve Doğu Akdeniz vurgulu açıklamaları manşetine taşıdı.
Provokatif bir dille Başkan Erdoğan'ı hedef alan Atina merkezli gazete, KKTC'nin tanınması için yapılan çağrıyı "Kıbrıs sorununa yönelik bir torpido saldırısı ve doğrudan bir provokasyon" olarak yorumladı.
Ankara'da düzenlenen son NATO Zirvesi'ne dikkat çeken Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın bu zirveyi referans olarak kullandığını yazdı.
Haberde Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, mümkün değildir" sözlerine de yer verildi.
Ta Nea bu sözler için "Türkler Avrupa'ya şantaj yapıyor" ifadelerini kullandı.
"AKDENİZ'DEN BALKANLAR'A VARLIKLARINI İLAN ETTİLER"
Öte yandan Başkan Erdoğan, "Evlad-ı Fatihan" olan ecdat yadigarı Balkanlar için "Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşerî bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.
Yunan basını bu sözler sonrası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a varlığını ilan ettiğini yazdı.
YUNAN BASINI KIBRIS, EGE VE DOĞU AKDENİZ'E ODAKLANDI
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının Yunan basınında en çok öne çıkan bölümlerinden biri Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz oldu.
Ta Nea "Erdoğan'ın BM'deki provokasyon dalgası yeni bir boyut kazandı: Sahte devletin tanınmasını ve Doğu Akdeniz'de "paylaşım" talep etti" başlığını kullandı.
Yunanistan merkezli Liberal, haberine, "Erdoğan BM'de: Ege'deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde çözülmesi - 'sözde devlet' tanınmalı" başlığını attı.
Gazete, Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerinin "egemen eşitliğinin" ve "eşit uluslararası statüsünün" tanınması gerektiğine ilişkin sözlerini aktardı. Erdoğan'ın uluslararası topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurulması çağrısında bulunduğunu da yazdı.
Erdoğan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini istediği, Doğu Akdeniz Konferansı önerisini yinelediği de haberde yer aldı.
Nea Kriti ise doğrudan Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı önerisini ve Kıbrıs mesajını başlığa taşıdı. Yayın, Erdoğan'ın BM kürsüsünden Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Gazze, Ukrayna ve Türkiye'nin Avrupa'daki rolüne ilişkin açıklamalarını aktardı.
CNN Greece de Erdoğan'ın Doğu Akdeniz Konferansı çağrısı ile Kıbrıs'a ilişkin açıklamalarını manşetine taşıdı.
RUMLAR HADDİNİ AŞTI!
GKRY'nin önde gelen yayınlarından Phile News ise Erdoğan'ın konuşmasını büyük ölçüde Kıbrıs meselesi üzerinden değerlendirdi.
Yayın, Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısını sert biçimde eleştirdi. Phile News'in haberinde Erdoğan'ın konuşması "teatral gösteriler ve ikiyüzlülük" ifadeleri üzerinden değerlendirerek haddini aştı.
Yayın, Erdoğan'ın Filistin konusunda uluslararası topluma çağrı yaparken Kıbrıs Türkleri konusunda da benzer bir uluslararası tanınma talebi getirmesine dikkat çekti.