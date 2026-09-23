Başkan Erdoğan'ın Avrupa'nın güvenlik mimarisi ile yaptığı açıklama Yunanistan'da ses getirdi



Ankara'da düzenlenen son NATO Zirvesi'ne dikkat çeken Ta Nea, Başkan Erdoğan'ın bu zirveyi referans olarak kullandığını yazdı.



Haberde Erdoğan'ın "Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması, açık söylüyorum, mümkün değildir" sözlerine de yer verildi. Ta Nea bu sözler için "Türkler Avrupa'ya şantaj yapıyor" ifadelerini kullandı.

Yunan basını ʺTürkler Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a varlığını ilan ettiʺ dedi

"AKDENİZ'DEN BALKANLAR'A VARLIKLARINI İLAN ETTİLER"



Öte yandan Başkan Erdoğan, "Evlad-ı Fatihan" olan ecdat yadigarı Balkanlar için "Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşerî bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz" açıklamasını yaptı.



Yunan basını bu sözler sonrası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Balkanlar'a varlığını ilan ettiğini yazdı.