Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zeka vasıtasıyla oluşturduğu sahte fotoğrafları paylaşıp devlette üst düzey ilişkileri bulunduğu algısıyla nüfuz ticareti yaptığı belirlenen Mehmet Çakmak, Keçiören'deki ikametinde gözaltına alındı.

Mehmet Çakmak isimli şahsın yapay zeka ile ürettiği fotoğraf

Yapılan incelemelerde Çakmak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görsellerinin yanına yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarını eklediği tespit edildi. Şüphelinin bu paylaşımlarla, kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve üst düzey ilişkileri bulunduğu yönünde bir algı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.