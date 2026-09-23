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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zekayla oluşturulmuş sahte fotoğraflarını paylaşarak nüfuz ticareti yaptığı belirlenen Mehmet Çakmak gözaltına alındı. Keçiören'deki adresinde yakalanan ve 4 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "nüfuz ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapay zeka vasıtasıyla oluşturduğu sahte fotoğrafları paylaşıp devlette üst düzey ilişkileri bulunduğu algısıyla nüfuz ticareti yaptığı belirlenen Mehmet Çakmak, Keçiören'deki ikametinde gözaltına alındı.

DEVLET ERKANININ FOTOĞRAFLARINI YAPAY ZEKAYLA İŞLEDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde, şüpheli Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durum paylaşımları takibe alındı.

Mehmet Çakmak isimli şahsın yapay zeka ile ürettiği fotoğrafMehmet Çakmak isimli şahsın yapay zeka ile ürettiği fotoğraf

Yapılan incelemelerde Çakmak'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görsellerinin yanına yapay zeka kullanılarak kendi fotoğraflarını eklediği tespit edildi. Şüphelinin bu paylaşımlarla, kamu görevlileri nezdinde hatırı sayıldığı ve üst düzey ilişkileri bulunduğu yönünde bir algı oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-3

KEÇİÖREN'DEKİ ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma ve nüfuz ticareti suçlamaları kapsamında harekete geçen ekipler, şüpheliyi Keçiören ilçesindeki adresinde gözaltına aldı.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-4

SUÇ KAYDI VAR
Ankara doğumlu olduğu ve daha önce farklı suçlardan 4 ayrı kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Çakmak, mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-5

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Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-7 Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-8 Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı-9
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