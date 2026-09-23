"Az önce sizin söylediğiniz 'Hepimizin kullandığı mesajlaşma uygulaması' dediğiniz konu aslında dolandırıcılar için bir silah. Suçu işlemek istiyorsanız bir silaha ihtiyacınız var. Bunun için de toplum genelinin kullandığı uygulamaları tercih ediyor olmak maalesef dolandırıcılar tarafından da tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. WhatsApp artık hayatımızın bir parçası ve hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda her türlü mesajlaşmayı buradan gerçekleştiriyoruz. Aile gruplarımız var, iş arkadaşlarımızla gruplarımız var, akrabalarımızla iletişimimiz var ve sürekli ihtiyaçlarımız, taleplerimiz bunun üzerinden iletiliyor. Konu böyle olduğu zaman da dolandırıcılar da biraz buna uyandılar ve WhatsApp'ı herhangi bir yöntemle ele geçirdikten sonra 'O akrabadan ben para isteyebilir miyim?' ya da 'Ondan yardım isteyebilir miyim?' şeklinde farklı, daha zor bir dolandırıcılık yöntemi tercih etmeye başladılar."

Riskin sadece bireylerle sınırlı kalmadığını, kurumların da hedefte olduğunu ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel olarak aslında birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor bu. Burada ilk dikkat etmemiz gereken konu zafiyet. İşin zafiyet boyutu. Zafiyet şu demek: Cep telefonlarımız eğer güvenlik güncellemelerini almıyorsa, WhatsApp uygulama olarak mağazadan güncellenmiyorsa üzerinde bazı zafiyetler barındırıyor olabilir ve uzaktan çok basit yöntemlerle erişimle o telefona erişim sağlanır ve sağlandıktan sonra da sanki gerçekten o kişiymiş gibi akrabalarla yazışma ya da herhangi bir kişiyle yazışma gerçekleştiriliyor olabilir. Burada bir tek akraba olarak bakmayalım, özellikle kurumsal izleyiciler de risk altında. Herhangi bir ödeme işte 'Birkaç gün önce çekebilir misiniz?' ya da 'Rakamı bu kadara çıkartabilir misiniz?' şeklinde aslında olmaması gereken bir ödeme, gitmemesi gereken farklı bir banka hesabına da talep ediliyor olabilir. Zafiyetler bu noktada çok kıymetli. Onun dışında işin kandırma boyutu ki bahse geçen olayda doğrudan direkt kandırma üzerine ilerlediğini varsayıyorum. WhatsApp birden fazla cep telefonunda çalışabiliyor ve çalıştığı cep telefonlarını aktif hale getirebiliyor olmak için de mail doğrulama, SMS doğrulama ya da bir barkod doğrulamaya ihtiyaç var. Buna da dikkat ediyor olmamız gerekiyor arka tarafında."

GÖZLER META'DA

Milyonlarca kullanıcının güvenliğini doğrudan tehdit eden bu senaryo, gözleri uygulamanın çatı şirketi Meta'ya çevirdi. Kullanıcıların kendi hesaplarından atılan sahte mesajları dahi göremediği bu kritik güvenlik açığı karşısında Meta'nın, çoklu cihaz senkronizasyon yetkilerini acilen gözden geçirmesi ve şüpheli oturum açma hareketlerinde ek doğrulama katmanlarını derhal devreye sokması bekleniyor.

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