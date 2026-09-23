WhatsApp’ta büyük tuzak! Hesapları ele geçirip sohbet geçmişini okuyorlar: Yakınınızın üslubuyla dolandırıyorlar!
En yaygın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu kez dolandırıcıların aracına dönüştü. WhatsApp hesaplarını ele geçiren şebekeler, kullanıcıların geçmiş sohbetlerini inceleyerek yakınlarından onların üslubuyla borç para istemeye başladı. Mesajların doğrudan gerçek tanıdıkların numarasından gelmesi ve asıl numara sahibinin bu yazışmaları görememesi tehlikenin boyutunu artırırken, Bilişim Uzmanı Osman Demircan güncellenmeyen cihazlardaki güvenlik zafiyetlerine karşı vatandaşları uyardı.
Dünyanın en yaygın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, siber dolandırıcıların yeni sahası haline geldi. Son günlerde mağdur sayısı hızla artan yeni dolandırıcılık sisteminde dolandırıcılık şebekeleri vatandaşları en güvendiği yerden aile üyeleri, arkadaşları ve iş ortaklarının kendi cep telefonu numaraları üzerinden vuruyor.
Yeni türeyen bu sistemde dolandırıcılar, hedef aldıkları kişinin WhatsApp hesabını erişime açtıktan sonra doğrudan kişinin rehberindeki yakınlarıyla iletişime geçiyor. Yöntemin en tehlikeli boyutu ise mesajın farklı bir numaradan değil, tamamen mağdurun daha önce sürekli konuştuğu gerçek yakınından gelmesi.
GEÇMİŞ SOHBET GEÇMİŞİNİ OKUYUP O DİLLE YAZIYORLAR
Siber korsanlar, ele geçirdikleri hesaptaki geçmiş mesajlaşmaları inceleyerek numara sahibinin üslubunu ve samimiyet derecesini taklit ediyor. "Zor durumdayım", "Acil ödeme yapmam lazım" gibi ifadelerle güven sağlayan dolandırıcılar, geçmiş sohbetlerin akışına uygun bir dil kullanarak karşı taraftan borç para isteyip kendilerine ait IBAN bilgilerini paylaşıyor. Karşılarındakinin gerçekten yakın arkadaşı veya akrabası olduğuna inanan vatandaşlar ise verilen hesaba parayı göndererek tuzağa düşüyor.
NUMARA SAHİBİ ATILAN MESAJLARI GÖREMİYOR
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık ağında en dikkat çeken detay ise adına para istenen asıl numara sahibinin durumdan hiçbir şekilde haberinin olmaması. Hesabı kullanılan kişi, kendi cep telefonundan dolandırıcı tarafından atılan mesajları ve karşı tarafın verdiği yanıtları göremiyor. Ekranında sadece o andan önceki eski mesajlaşmalar yer aldığı için sistemin işlediğinden tamamen habersiz kalıyor.
Hesabınız ele geçirilebilir! Whatsapp'ta casus uygulama riski
UZMAN İSİM ANLATTI: "DOLANDIRICILAR İÇİN BİR SİLAH"
Konunun detayları ve mağdur olmamak için alınması gereken önlemler A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın canlı yayın konuğu olan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, WhatsApp üzerinden yürütülen tehlikeli ağa ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
WhatsApp'ın kişisel verilerin korunduğu güvenli bir alan gibi algılandığını ancak dolandırıcıların toplum geneli tarafından kullanılan uygulamaları hedef seçtiğini vurgulayan Demircan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Az önce sizin söylediğiniz 'Hepimizin kullandığı mesajlaşma uygulaması' dediğiniz konu aslında dolandırıcılar için bir silah. Suçu işlemek istiyorsanız bir silaha ihtiyacınız var. Bunun için de toplum genelinin kullandığı uygulamaları tercih ediyor olmak maalesef dolandırıcılar tarafından da tercih edilen yöntemlerden bir tanesi. WhatsApp artık hayatımızın bir parçası ve hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda her türlü mesajlaşmayı buradan gerçekleştiriyoruz. Aile gruplarımız var, iş arkadaşlarımızla gruplarımız var, akrabalarımızla iletişimimiz var ve sürekli ihtiyaçlarımız, taleplerimiz bunun üzerinden iletiliyor. Konu böyle olduğu zaman da dolandırıcılar da biraz buna uyandılar ve WhatsApp'ı herhangi bir yöntemle ele geçirdikten sonra 'O akrabadan ben para isteyebilir miyim?' ya da 'Ondan yardım isteyebilir miyim?' şeklinde farklı, daha zor bir dolandırıcılık yöntemi tercih etmeye başladılar."
CİHAZ GÜVENLİĞİNE VE ZAFİYETLERE DİKKAT!
Sistemin arka planındaki teknik açıkları ve zafiyet boyutunu aktaran Bilişim Uzmanı Osman Demircan, telefon güncellemelerinin hayati önem taşıdığını belirtti.
Riskin sadece bireylerle sınırlı kalmadığını, kurumların da hedefte olduğunu ifade eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Temel olarak aslında birkaç farklı yöntemle yapılabiliyor bu. Burada ilk dikkat etmemiz gereken konu zafiyet. İşin zafiyet boyutu. Zafiyet şu demek: Cep telefonlarımız eğer güvenlik güncellemelerini almıyorsa, WhatsApp uygulama olarak mağazadan güncellenmiyorsa üzerinde bazı zafiyetler barındırıyor olabilir ve uzaktan çok basit yöntemlerle erişimle o telefona erişim sağlanır ve sağlandıktan sonra da sanki gerçekten o kişiymiş gibi akrabalarla yazışma ya da herhangi bir kişiyle yazışma gerçekleştiriliyor olabilir. Burada bir tek akraba olarak bakmayalım, özellikle kurumsal izleyiciler de risk altında. Herhangi bir ödeme işte 'Birkaç gün önce çekebilir misiniz?' ya da 'Rakamı bu kadara çıkartabilir misiniz?' şeklinde aslında olmaması gereken bir ödeme, gitmemesi gereken farklı bir banka hesabına da talep ediliyor olabilir. Zafiyetler bu noktada çok kıymetli. Onun dışında işin kandırma boyutu ki bahse geçen olayda doğrudan direkt kandırma üzerine ilerlediğini varsayıyorum. WhatsApp birden fazla cep telefonunda çalışabiliyor ve çalıştığı cep telefonlarını aktif hale getirebiliyor olmak için de mail doğrulama, SMS doğrulama ya da bir barkod doğrulamaya ihtiyaç var. Buna da dikkat ediyor olmamız gerekiyor arka tarafında."
GÖZLER META'DA
Milyonlarca kullanıcının güvenliğini doğrudan tehdit eden bu senaryo, gözleri uygulamanın çatı şirketi Meta'ya çevirdi. Kullanıcıların kendi hesaplarından atılan sahte mesajları dahi göremediği bu kritik güvenlik açığı karşısında Meta'nın, çoklu cihaz senkronizasyon yetkilerini acilen gözden geçirmesi ve şüpheli oturum açma hareketlerinde ek doğrulama katmanlarını derhal devreye sokması bekleniyor.