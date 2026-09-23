

YASIN AYARI LİSTEDE ÜST SIRALARDA Fenerbahçe'nin orta saha için değerlendirdiği bir diğer isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari. 6 Ekim 2003 doğumlu İsveçli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için ocak ayında temaslara başlamayı planlıyor.

Yasin Ayari Fenerbahçe'nin listesinde.

Merkez orta sahada görev yapan ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla Fenerbahçe'nin aradığı profile uyuyor. Her iki ayağını da kullanabilen Ayari, İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.



Brighton'ın oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Ayari'nin piyasa değeri ise 40 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.