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Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak

Ocak ayında orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari isimleri gündemde. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek iki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak

Fenerbahçe, ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde orta saha çalışmalarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertli yönetimin listesinde Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Brighton'da görev yapan Yasin Ayari bulunuyor.

İki oyuncunun da farklı özellikleri nedeniyle orta sahadaki alternatifleri artırması planlanıyor.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmeye olumlu yaklaşıyor.Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmeye olumlu yaklaşıyor.
HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TEMAS PLANI

Fenerbahçe'nin gündemindeki Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

32 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle yeni sözleşme görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertlilerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde girişim başlatmayı planladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak-3
Orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Hakan Çalhanoğlu'nun çok yönlülüğü, transfer planında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Milli futbolcunun da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarılıyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak-4
YASIN AYARI LİSTEDE ÜST SIRALARDA

Fenerbahçe'nin orta saha için değerlendirdiği bir diğer isim ise Brighton forması giyen Yasin Ayari.

6 Ekim 2003 doğumlu İsveçli futbolcunun İngiliz kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Sarı-lacivertliler, genç oyuncu için ocak ayında temaslara başlamayı planlıyor.

Yasin Ayari Fenerbahçe'nin listesinde.Yasin Ayari Fenerbahçe'nin listesinde.
Merkez orta sahada görev yapan ve 8 ile 10 numara pozisyonlarında oynayabilen genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla Fenerbahçe'nin aradığı profile uyuyor.

Her iki ayağını da kullanabilen Ayari, İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak-6
Brighton'ın oyuncudan bonservis geliri elde edebilmek için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Ayari'nin piyasa değeri ise 40 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak-7
FERDİ KADIOĞLU DETAYI

Ayari'nin Fenerbahçe açısından bir başka dikkat çeken özelliği ise Ferdi Kadıoğlu ile aynı takımda forma giymesi.

2024 yılında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, yaklaşık iki yıldır İsveçli orta saha oyuncusuyla birlikte görev yapıyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Ocak'ta orta sahaya yıldız dolacak-8
Ayari'nin yaşı da transfer planında önemli bir avantaj sağlıyor.

23 yaş altı yabancı futbolcular için uygulanan kontenjana uygun olan İsveçli oyuncu, Fenerbahçe'nin kadro planlamasında bu açıdan da değerlendiriliyor.

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