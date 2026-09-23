İklim krizinin yıkıcı etkileri her geçen gün derinleşirken, dünyayı sarsacak yeni bir bilimsel uyarı yayımlandı. İklim bilimcilerinin hazırladığı kapsamlı rapora göre, Nijerya'dan ABD'ye kadar küresel çapta hissedilecek devasa bir " süper " El Niño dalgası, iklim krizinin halihazırdaki etkilerinin üzerine eklenerek önümüzdeki altı ay içinde 450.000'den fazla ek ölümün gerçekleşmesine yol açabilir.

Uzmanlar El Niño'nun önümüzdeki 6 ay içinde 450 binden fazla ölüme yol açabileceği konusunda uyardı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"AKIL ALMAZ" BİR SICAKLIK DALGASI

Normal şartlarda doğal bir iklim döngüsü olan El Niño, bu kez insan kaynaklı küresel ısınmanın da etkisiyle tarihin en şiddetli seviyelerine ulaştı. Henüz beklenen zirve dönemine aylar kala, pazartesi günü bu olgu için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kıran dalga, bilim insanları tarafından "akıl almaz" ve "Godzilla seviyesinde" olarak nitelendiriliyor.

Ölüm tahminleri, sıcaklık tahminlerinin sona erdiği Eylül - Şubat 2027 dönemi için yapılmış olsa da, sıcaklığa bağlı ölüm seviyelerinin Haziran veya Temmuz 2027'ye kadar yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.