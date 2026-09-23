İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

İstanbul'da sağanak sonrası trafik yoğunluğu (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



KENT GENELİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 72'YE ULAŞTI



Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.