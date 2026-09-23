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İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Kent genelinde yoğunluk yüzde 72'ye olarak ölçülürken, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 56'ya ulaştı.

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İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.

YAĞIŞLA BİRLİKTE TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte İstanbul genelinde trafik yoğunluğu arttı.

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İstanbul'da sağanak sonrası trafik yoğunluğu (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)İstanbul'da sağanak sonrası trafik yoğunluğu (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

KENT GENELİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 72'YE ULAŞTI

Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabahın ilk saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 56 olarak kaydedilirken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e ulaştı.

Yağmur sonrası trafik yoğunluğuYağmur sonrası trafik yoğunluğu

Yağışın etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Özellikle D-100 Karayolu Bostancı mevkisinde trafik yoğunluğu dikkat çekti.

İstanbul'da yağmur trafiği vurdu! Yoğunluk yüzde 72'ye çıktı-4

Yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenildi.

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