Eyüpspor - Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın milyonlara ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları heyecanı sona eriyor. B Grubu'ndaki son randevuların biri de İstanbul'da oynanıyor. Eyüpspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımın da hedefi kazanarak sahadan 3 puanla ayrılabilmek.
a2'den yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
EYÜPSPOR: Marcos Felipe Monteiro, Luccas Claro, Diabel Ndoye, Anıl Yaşar, Arda Yavuz, Dorin Rotariu, Charles-Andre Raux Yao, Denis Radu, Metehan Altunbaş, Ismaila Manga, Abdou Sy
KONYASPOR: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Riechedly Bazoer, Adama Nagalo, Marko Jevtovic, Jo Jin-Ho, İsmail Esat Buğa, Tunahan Taşçı, Diogo Gonçalves, Sander Svendsen, Blaz Kramer
ZTK'DA HEYECAN ÇEYREK FİNAL İLE DEVAM EDECEK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek final eşleşmelerine geçilecek. Yapılacak kura çekimi sonrasında 21, 22 ve 23 Nisan'da yarı finale yükselme mücadelesi verilecek.