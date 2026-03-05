CANLI YAYIN
5 Mart 2026 Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

Turkuvaz Medya'nın milyonlara ulaştırdığı Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta maçları oynanıyor. Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek mücadelelerin kanal bilgileri ve saatleri de merak konusu. 5 Mart 2026 Perşembe tarihinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda ve saat kaçta? İşte detaylar...

Giriş Tarihi :05 Mart 2026 , 15:49
5 Mart 2026 Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor'un çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupsaı'nda heyecan son hafta maçlarıyla devam edecek. Çeyrek finale yükselecek son takımı belirleyecek müsabakaların ardından 8 kulübün nefes kesen rekabeti başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda dört karşılaşma bulunuyor. İşte zorlu randevuların kanal ve saat bilgileri...

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İki Süper Lig takımını karşı karşıya getirecek olan ve konuk takımın adını çeyrek finale yazdırmayı garantilediği mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbul ekibinin en iyi üçüncü olabilmek adına rekabet içinde olduğu ve yeşil beyazlıların son 8'e kaldığı mücadele saat 20.30'da ekranlara gelecek. Zorlu randevu a2'den yayınlanacak.

BODRUM FK - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İki 1. Lig takımını karşı karşıya getirecek olan Bodrum FK - Iğdır FK maçı saat 20.30 da başlayacak. Karşılaşma aPara ekranlarından dönüşümlü şekilde izleyicilerin karşısında olacak.

ALİAĞA FUTBOL A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başkent ekibinin zorlu deplasmanda adını son 8 takım arasına yazdırmak adına kozlarını paylaşacağı Aliağa Futbol A.Ş. maçı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Para'dan futbolseverlerle buluşacak.

