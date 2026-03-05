5 Mart 2026 Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda dört karşılaşma bulunuyor. İşte zorlu randevuların kanal ve saat bilgileri...

Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor'un çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupsaı'nda heyecan son hafta maçlarıyla devam edecek. Çeyrek finale yükselecek son takımı belirleyecek müsabakaların ardından 8 kulübün nefes kesen rekabeti başlayacak.

İki Süper Lig takımını karşı karşıya getirecek olan ve konuk takımın adını çeyrek finale yazdırmayı garantilediği mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbul ekibinin en iyi üçüncü olabilmek adına rekabet içinde olduğu ve yeşil beyazlıların son 8'e kaldığı mücadele saat 20.30'da ekranlara gelecek. Zorlu randevu a2'den yayınlanacak.