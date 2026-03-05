CANLI YAYIN
ABD Senatosu'nda "İsrail için savaşmak istemiyoruz" tepkisi: Gaziyi yaka paça çıkardılar

ABD Senatosu'nda İran'a yönelik askeri operasyonların tartışıldığı oturumda gergin anlar yaşandı. Oturuma üniformasıyla katılan Amerikan Deniz Piyadesi gazisi Brian McGinnis, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diyerek tepki gösterince kongre polisi ve Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy’nin müdahalesiyle salondan yaka paça çıkarıldı. Müdahale sırasında McGinnis’in kolunun kırıldığı iddia edildi.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, ABD'de de tepkiler artıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bazı üst düzey İranlı yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme başlatarak Körfez'deki ABD üsleri ile Tel Aviv'i füze yağmuruna tuttu.

SENATODA OYLAMA YAPILDI
Bu gelişmelerin gölgesinde ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları sürdürme yetkisini sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısını 53'e karşı 47 oyla reddetti.

DENİZ PİYADESİ ÜNİFORMASIYLA PROTESTO
Senato'daki bir oturum sırasında ise dikkat çeken bir protesto yaşandı. Oturuma üniformasıyla katılan Amerikan Deniz Piyadesi gazisi olduğu öne sürülen Brian McGinnis, "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor" diyerek tepki gösterdi.

SENATÖR VE POLİS "GAZİNİN" KOLUNU KIRDI
McGinnis, kongre polisi ve Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy'nin fiziksel müdahalesiyle salondan yaka paça çıkarıldı.

Müdahale sırasında McGinnis'in kolunun kırıldığı öne sürülürken, salondaki bazı kişiler "Elini kırdılar! Görevdeki bir ABD Senatörü bir Deniz Piyadesinin elini kırdı!"diyerek tepki gösterdi.

