Üçlü defans ile çıktılar. Tek stoperin (Yiğit Efe) yanına iki bek; Mert ve Levent. Pozisyonları değil ama topla ilişkileri diğer benzerlerinden iyi. Dolayısı ile Antep takımı ne kadar sıkıştırmak istese de top kaybı olmadan geçirdiler paslarını. İki nokta var aklıma takılan. Nottingham'daki performansı kaleci Tarık'a bir maç daha hak ettiriyordu. Mert Günok kararında "kıdem" konuşmuş. Musabba'nın geriye doğru gidişi de enteresan. Kasımpaşa maçından sonra dünkü oyunu. Hem de gol atmasına rağmen. Görüşme odasına davet edilmeli.

EMRE BOL-RASTGELE! Ya bu Fenerbahçe'nin ya Çemberlitaş hamamına gitmesi gerekiyor ya da kurban kesmesi! Oynayan bütün takımların karşılaşmaları başlarken Gaziantep- Fenerbahçe maçı elektrik kesintisi nedeniyle 1 saat geç başladı. Nedir bu Allah aşkına?

Maç başladı başlamasına ancak hakem düdük tiryakisi! Özellikle ilk yarı kaç dakika oynandı bakamadım bile. Tedesco hoca, Domuz Gribi olmuş! Allah şifa versin… İnanın bizim evde de var bu virüs… en az 10 gün yatak, döşek yatırıyor. Ne ilaç ne serum ne de antibiyotik kar etmiyor.

Önlü arkalı oynayan Levent de, Arcie Brown da aktifti. Bu ikili daha çok kullanılmalı sanki…Öte yandan Cherif'in gelişerek, faydalı olacağı kanaatindeyim. Tamam rakibin santrforundan iyi olmayabilir ama her geçen gün daha iyi olacak. Umarım patlamayı son 10 lig maçında yapar.