İRAN: TÜRKİYE'YE FÜZE FIRLATMADIK

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat 4 Mart 2026'da Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildi.
Önleyici füzenin parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü. Olayda herhangi bir van kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Her türlü hasmane tutuma cevap veririz, karşılıksız bırakmayız" diyerek İran'ı uyardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Topraklarımızın, hava sahamızın savunulmasına yönelik her adım tereddütsüz atılacak"denildi.
Uzmanlar, İran'daki başıboşluk ve otorite eksikliğinden faydalanan bir grubun Türkiye'yi savaşa çekme peşinde olduğunu vurguladı.
Ankara'dan Tahran'a üst düzey bir tepki geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü. NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.
İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek Türkiye’ye yönelik herhangi bir füze fırlatıldığı iddiasını reddetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türk hava sahasında imha edilen İran füzesini ve bölgedeki sıcak çatışmaları ele aldı. Görüşmede Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri en üst düzeyde vurgulandı.
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, Türkiye’nin tepkisi iletildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'ye yaşanan hadiseyle ilgili Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile son gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah es-Sabah, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmelerinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'dan ateşlenen ve Türkiye'ye isabet eden füze ile ilgili açıklama yaptı. Hegseth, İran'dan ateşlenen füzenin ardından NATO 5. Madde'nin devreye girip girmeyeceğine yönelik soruya "Angajmandan haberdarız. Bu NATO'nun 5. maddesini tetiklemez"diye cevap verdi.
NATO’nun 5. Maddesi, "birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" ilkesidir.
Kollektif Savunma:Bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır.
Yardım Yükümlülüğü:Saldırı durumunda diğer müttefikler, saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmekle (askeri güç kullanımı dahil) yükümlüdür.
Caydırıcılık:Temel amacı, bir üyeye saldıranın karşısında tüm ittifakı bulacağını bilmesini sağlayarak saldırıyı en baştan önlemektir.
Tek Uygulama:Tarihte yalnızca 11 Eylül saldırılarından sonra ABD için yürürlüğe konulmuştur.
Türk hava sahasına giren İran balistik füzesinin imha edilmesi sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM'yi bilgilendireceği öğrenildi.
Öte yandan bir başka İran balistik füzesi Türkiye sınırına kuş uçuşu 3-4 km mesafade olan Suriye'nin Kamışlı beldesinde imha edildi.
Suriye medyasından elde edilen verilere göre; İran'dan Suriye hava sahasına ateşlenen balistik füze saat 7.30 sularında ABD'nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Füze parçalarının boş bir tarım alanına düşmesi nedeniyle herhangi bir can kaybına veya maddi hasara yol açmadığını da sözlerine ekledi.
Bölgede yaşayan bir çoban "Füze, bölgenin üzerinde havada engellendi. Patlamanın ardından büyük bir gürültü duyuldu ve parçaları yere düşerek tarlada büyük bir krater oluşturdu" dedi.
AK Parti tarafından İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir."açıklaması yapıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki hassas süreç devam ederken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve milli güvenliği ilgilendiren bu tür hayati konularda dezenformasyona geçit verilmemesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda, başta Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak açıklamalar dışındaki hiçbir kaynağa, sosyal medya mecralarında yayılan spekülatif içeriklere ve asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda tam bir irade ve sarsılmaz bir kapasiteye sahiptir. Resmi kanallar üzerinden paylaşılacak bilgilerin esas alınması, toplumsal huzurumuzun ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin temelidir."
İmha edilen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.
NATO'dan yapılan açıklamada "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz. NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerin yanında sağlam bir şekilde duruyor. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere caydırıcılık ve savunma duruşumuz tüm alanlarda güçlü olmaya devam ediyor"denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.
Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Türk hava sahasına yönelen füzenin imha edildiğini belirterek, "Ülkemizin güvenliğini sağlama irademiz, kapasitemiz en üst seviyede. Topraklarımızın, hava sahamızın savunulmasına yönelik her adım tereddütsüz atılacak." açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füzenin NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.
Önleyici bir füze parçasının Hatay Dörtyol’da açık bir alana düştüğünü, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını aktaran Duran, "Kurumlarımız, süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip etmiştir. Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.
Duran, tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarılarını yinelediklerini belirterek, tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
"TÜRKİYE, SORUNLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜLMESİ İÇİN AKTİF ROL ÜSTLENMEKTEDİR"
Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarından daha hassas hareket etmelerini, teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon içerebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini özellikle rica eden Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir." dedi.
İletişim Başkanı Duran açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle vurguladığı üzere, Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hakim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde, barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir.
Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği saptanan balistik mühimmata, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angajman sağlandığı belirtildi.
HATAY’A DÜŞEN PARÇALAR HAVA SAVUNMA FÜZESİNE AİT
Söz konusu tehdidin havada imha edilmesinin ardından Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçalara ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.
"TEHDİT NEREDEN GELİRSE GELSİN KARŞILIK VERİLECEK"
Türkiye'nin bölgesel istikrar ve huzurdan yana olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki irade ve kapasitenin en üst seviyede olduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Kimden ve nereden gelirse gelsin, topraklarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya muktediriz. Hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz." denildi.
BÖLGESEL ÇATIŞMA UYARISI
Tüm taraflara çatışmaların yayılmasına neden olacak adımlardan kaçınma çağrısında bulunulan açıklamada, bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerle istişarelerin sürdürüleceği kaydedildi.