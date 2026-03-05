Ülkemizde SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışmadan maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.
İŞVEREN YARIM ÖDÜYOR
Bu sürelerde anneye işveren çalıştığı sürenin ücretini yani yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışmadığı süre için çalışma ödeneği veriyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda toplam 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
AYLIK NE VERİLECEK?
İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yapacağı ödeme yeni yılla birlikte arttı. Aylık tutar, damga vergisi kesilmiş olarak 12 bin 904 liradan yaklaşık 16 bin 389 lira 65 kuruşa çıktı. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de aylık vereceği tutar 11 bin 52 liradan 14 bin 37 lira 75 kuruşa yükseldi. Böylece yarım zamanlı çalışan annenin eline aylık en az 23 bin 956 lira yerine 30 bin 427 lira 40 kuruş geçebilecek.
İŞKUR NE VERECEK?
Not: Çalışan işyerinden yarım çalışma boyunca her ay maaşın yarısını alıyor.
İŞVEREN NE VERECEK?
İLK ÇOCUKTA 2 AY
İlk çocuğunu dünyaya getirip iki ay yarım çalışma yapan anne İŞKUR'dan damga vergisi kesilmiş olarak toplam 32 bin 779 lira 30 kuruş alacak. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de iki ayda vereceği toplam tutar da 28 bin 75 lira 50 kuruş olacak. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 2 ayda toplam 60 bin 855 lira geçecek.
İKİNCİDE FARKLI
İkinci çocuğunu dünyaya getiren anne ise 120 gün (4 ay) süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İŞKUR, ikinci çocuğu olan anneye yarım çalışma döneminde maaşı ne olursa olsun 4 ayda toplam 65 bin 559 lira ödeme yapacak. Bu anne işverenden de yarım maaş alacak. Eğer anne asgari ücretliyse 4 aylık yarım çalışmada işverenin toplam ödeyeceği para 56 bin 151 lira olacak. İkinci çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anne, bu süreçte toplam 121 bin 710 ödeme alacak.
ÜÇÜNCÜ OLMUŞSA
Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelerin ise 180 gün (6 ay) süreyle yarım çalışma imkanı bulunuyor. İŞKUR, üçüncü doğumda anneye altı aylık yarım çalışma döneminde toplam 98 bin 338 lira verecek. Anne işverenden de yarım maaş alacak. Asgari ücretli annenin altı aylık yarım çalışmada işverenden alacağı para 84 bin 226 lira olacak. Üçüncü çoğunu kucağına alıp yarım zamanlı çalışan asgari ücretli annenin eline geçecek para bu süreçte toplam 182 liraya 564 liraya ulaşacak.