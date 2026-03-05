Ülkemizde SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışmadan maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

Yarı zamanlı çalışan anneye en az 30 bin TL. (Görseller AA'dan alınmıştır) İŞVEREN YARIM ÖDÜYOR

Bu sürelerde anneye işveren çalıştığı sürenin ücretini yani yarım maaş öderken, İŞKUR da çalışmadığı süre için çalışma ödeneği veriyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda toplam 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.