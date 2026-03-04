DOĞU AKDENİZ'DE BALİSTİK TEHDİDE MÜDAHALE Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, 4 Mart tarihinde İran'dan ateşlenen, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türkiye'ye yönelen bir balistik mühimmatın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek havada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Hatay'a düşen hava savunma füzesinin parçası (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır)

İmha sonrası Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların, önleme faaliyetinde kullanılan hava savunma füzesine ait olduğu ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye, hasmane tutumlara cevap verme hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, bölgesel istikrarı koruma kararlılığını sürdürmektedir"denildi.

3 PKK'LI TERÖRİSTİN TESLİM OLDU



Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Suriye harekât alanlarında yürütülen çalışmalarda, terör örgütü tarafından inşa edilen tünel sistemlerinin imhasına dikkat çekildi. Menbic bölgesinde son olarak imha edilen 2 kilometrelik hatla birlikte, Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğunun 761 kilometreye ulaştığı vurgulandı.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK



Hudut güvenliği kapsamında son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 126 kişinin yakalandığı, bin 495 kişinin ise engellendiği belirtildi. Yılbaşından bu yana engellenen kişi sayısı 11 bin 760'a yükseldi. Bölgesel gerilime dikkat çekilen açıklamada, İran ile İsrail-ABD hattındaki çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınırında herhangi bir olağan dışı hareketlilik veya yığılma gözlemlenmediği, tüm önlemlerin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

BÖLGESEL DİPLOMASİ



Bakanlık, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla tırmanan gerilimi yakından takip ettiğini duyurdu. Bölgedeki sorunların ancak diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözülebileceği vurgulanırken, Türkiye'nin çözüm için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğu yinelendi.