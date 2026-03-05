Sergen Yalçın hakkındaki görüşlerimi derbi maçı öncesi yazacağım yazımda daha detaylı anlatacağım. Derbiler taraftarlar için her zaman çok önemlidir. Beşiktaş-Galatasaray maçının seyir zevki yüksek bir müsabaka olacağından eminim. Art arda gelen galibiyet serileri Beşiktaş taraftarını da işin işine dahil etti taraftar yazımın başında belirttiğim gibi tribünlere tıklım tıklım doldurdu tezahüratlarla takımına destek oldu. Bu galibiyet Galatasaray maçına da moral oldu. Haftalardır yazılarımda belirtiyorum hakem performansları son haftalarda iyi gidiyor bu maçın hakemi de güzel bir performans sergiledi.

TURGAY DEMİR-GELELİM DERBİYE Beşiktaş derbi öncesi Kupada Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, rahat rahat tur atmanın moralini cebine koydu. Rizespor cephesinde ise tablo daha karmaşıktı. Mutlaka kazanmalı, ardından da Gaziantep – Fenerbahçe maçının sonucunu beklemeliydi. Böyle bir zihinsel yükle sahaya çıkan bir takımın futbolun gerektirdiği berraklığa ulaşması kolay değildir.

Konuk ekip bir yandan gol ararken diğer yandan blokları daraltarak Beşiktaş'ı kilitlemeye çalıştı. Fırsat buldukça geçiş oyununu zorladı. Ancak siyah-beyazlılar özgüvenli ve rahattı. Orta sahada doğru pas bağlantıları kurdular, kanatları etkili kullandılar ve nitekim sağ kanattan gelen Murillo, tıpkı Göztepe maçında olduğu gibi, topu adeta doksana asarak kilidi açtı.

Golden sonra Rizespor'un hem turdan hem maçtan koptuğu anlaşılıyordu. Motivasyon düşüşünü iyi okuyan Beşiktaş'ta Salih Uçan sahne aldı. İlk golü ofsayta takılan Salih, ikincisinde topu alışındaki zarafet ve uzak köşeye bıraktığı net vuruşla adeta "gol nasıl atılır" dersi verdi. Ardından, topraklarımıza adım attığı günden bu yana Beşiktaşlıların ve futbol kamuoyunun sempatisini kazanan Hyeongyu, Orkun'un kaleciden dönen topunu tamamlayarak fişi çekti.